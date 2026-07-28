La Promessa anticipazioni 29 luglio: Leocadia scopre Angela tra le braccia di Curro

Leocadia segue la figlia per dimostrare che Lorenzo sta mentendo ma finisce per assistere al bacio tra Angela e Curro. La nobildonna ascolta anche il loro piano di fuga e comprende che il Capitano aveva ragione.

Le anticipazioni de La Promessa, in onda mercoledì 29 luglio alle 19:40 su Rete 4, rivelano un momento destinato a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Leocadia, decisa a dimostrare che Lorenzo sta mentendo sulla relazione segreta di sua figlia, segue Angela e finisce per scoprire la verità. La nobildonna sorprende infatti la giovane in compagnia di Curro e ascolta anche il loro piano per fuggire dalla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Vera attraversa una profonda crisi personale. Segnata dai traumi legati alla sua famiglia e dalle tensioni vissute negli ultimi tempi, la giovane decide di isolarsi completamente da chi le è vicino. La sua scelta colpisce soprattutto Lope, che non riesce ad accettare la distanza sempre più evidente della fidanzata. Convinta di non poter più sopportare l'atteggiamento eccessivamente protettivo del ragazzo, Vera interrompe ogni forma di comunicazione, scegliendo il silenzio come unico modo per ritrovare un po' di serenità. Lope, però, continua a soffrire per la fine del loro rapporto e fatica a rassegnarsi.

Intanto, anche Angela resta al centro di una situazione delicata. Dopo essere tornata alla tenuta in seguito al sequestro, deve ancora fare i conti con Don Lorenzo de la Mata, deciso a sposarla a ogni costo. Leocadia, invece, continua a ostacolare i suoi piani. Pur fingendo di aver accettato le nozze, prende tempo inventando che la figlia non sia ancora in condizioni di affrontare il matrimonio. Il suo obiettivo è trovare una soluzione definitiva prima che le sue bugie vengano scoperte.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni: Lorenzo smaschera Curro e Angela

Determinato a mettere fine ai tentennamenti di Leocadia, Lorenzo torna alla carica e ribadisce la sua intenzione di sposare Angela. L'uomo ha capito che la nobildonna sta prendendo tempo con finte malattie e decide di giocare la sua carta più spietata.

Avendo indagato nell'ombra, Don Lorenzo ha scoperto la relazione segreta tra Angela e Curro. Il Capitano non esita a mettere Leocadia con le spalle al muro raccontandole della storia d'amore che sua figlia porta avanti in gran segreto con il giovane Luján. Per Leocadia è un colpo durissimo, una rivelazione che rischia di gettare un'ombra indelebile sul nome della famiglia.

Leocadia e Lorenzo

Inizialmente, Leocadia rifiuta categoricamente di credere alle parole di Lorenzo, convinta che si tratti soltanto dell'ennesima e perfida menzogna del Capitano per costringerla ad acconsentire all'altare. Decisa a dimostrare l'innocenza della figlia, la signora si mette sulle sue tracce all'interno del palazzo, ma la verità le si ritorce contro nel modo più doloroso. Leocadia scopre con i propri occhi Angela e Curro proprio mentre si baciano appassionatamente.

Non solo: la nobildonna ascolta i due innamorati mentre si promettono solennemente di fuggire al più presto dalla tenuta, lontano dai ricatti. Per Leocadia è il crollo di ogni certezza: ora sa che Lorenzo diceva la verità e che il futuro della figlia è ormai in bilico.