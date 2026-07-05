La Promessa anticipazioni 6 luglio: Enora convince Toño a chiarire tutto con Simona

Toño si chiude nel silenzio sul rapporto con Simona, ma Enora lo invita a superare i rancori familiari e a chiarire tutto. Catalina e Martina si alleano per trattare con il Barone De Valladares.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 6 luglio, in onda alle 19:40, su Rete 4, i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complessi e carichi di emozione. Enora si trova al centro di una delicata situazione familiare che coinvolge Toño e sua madre Simona. Il giovane, chiuso nel silenzio e nei non detti del passato, rifiuta il confronto. Sarà proprio Enora, con grande sensibilità e maturità, a spingerlo a riaprire il dialogo e a chiarire finalmente i vecchi rancori che li dividono.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela e Curro iniziano a pianificare un trasferimento definitivo a Zurigo. Il loro amore raggiunge l'apice quando, in modo del tutto inaspettato, i due giovani si fidanzano ufficialmente. Tuttavia, il peso della morte di Jana continua a gravare sul cuore di Curro. Nonostante la confessione di Amalia e la rischiosa telefonata in biblioteca, Vera sceglie di non ricontattare suo fratello Federico.

Nel frattempo, l'atmosfera nell'officina si fa sempre più tesa. Le insistenti chiacchiere di Simona e Candela rischiano di destabilizzare Enora e Toño. La ragazza chiede spiegazioni al fidanzato, intuendo che lui le stia nascondendo qualcosa: il bluff di Manuel è ormai vicino a essere scoperto: Leocadia cambia improvvisamente le regole delle trattative con il marchesino per la gestione delle quote del motore. Con questa mossa, Manuel si ritrova con le spalle al muro: senza il denaro immediato di Farré, rischia di perdere per sempre il controllo del suo prototipo aeronautico.

Martina e Catalina

La Promessa anticipazioni: Catalina e Martina alleate contro il Barone!

Dopo settimane di silenzi, ripicche e minacce di fuga con Jacobo, la pace è finalmente ufficiale. Catalina e Martina informano Don Alonso di aver fatto definitivamente pace. Una notizia che riempie di gioia il Marchese, ma che fa da preludio a una decisione ancora più importante e audace.

Le due donne hanno capito che l'ostruzionismo dei 27 nobili reazionari rischia di distruggere La Promessa. Per questo motivo, Catalina e Martina rivelano al nobile di voler unire le forze ed escogitare una strategia d'attacco che permetta loro di avvicinarsi di nuovo al Barone De Valladares. L'obiettivo è riaprire i canali diplomatici e spezzare l'isolamento commerciale della tenuta.

Enora media tra Toño e Simona

Messo alle strette dalle domande insistenti della sua fidanzata, il figlio della cuoca si irrigidisce vistosamente. Toño si rifiuta categoricamente di parlare con Enora riguardo al suo rapporto con sua madre Simona e ai motivi che li hanno allontanati. Anziché arrabbiarsi o insospettirsi per questa chiusura, Enora dimostra una maturità e una sensibilità straordinarie.

La Promessa anticipazioni 4 luglio: Leocadia e Cristóbal sono amanti!

La giovane, intuendo che tra madre e figlio ci siano numerosi problemi irrisolti, spinge Toño a chiarirsi con Simona e a mettere da parte i vecchi rancori familiari. Enora ha capito che finché Toño non guarirà la ferita con sua madre, non potrà mai essere totalmente felice. È la stessa cosa che aveva chiesto a Manuel, contribuendo alla pace tra il marchesino e Don Alonso.