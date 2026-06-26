La Promessa anticipazioni 27 giugno: Fuentes arresta Lorenzo e Manuel accusa Don Alonso

Domani, sabato 27 giugno, doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Colpo di scena a Palazzo Luján: il Colonnello Fuentes fa irruzione con i suoi uomini e ordina l'arresto immediato di Lorenzo de la Mata con l'accusa di alto tradimento. Davanti agli occhi sconvolti della famiglia e della servitù, il Capitano viene portato via in catene. Intanto, sul fronte interno, Manuel affronta Don Alonso in un duro scontro, accusandolo di aver ceduto ai ricatti di Leocadia e di aver tradito la propria famiglia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel decide di usare l'astuzia per liberarsi dal giogo della sua creditrice. Il Marchesino affronta Leocadia a viso aperto, annunciandole di voler sciogliere la società aeronautica e riscattare le sue quote. La donna reagisce furiosa, ricordandogli di aver salvato i Luján dal fallimento. Poco dopo, Manuel confessa a Enora e Toño la verità: ha mentito, non ha il denaro e le casse sono vuote. Per far quadrare i conti e non farsi scoprire, il giovane deve convincere d'urgenza Pedro Farré a subentrare nell'affare.

Nel frattempo, Curro e Angela trovano i documenti definitivi che incastrano Don Lorenzo: le sue frodi sono state compiute ai danni dell'esercito, configurando un alto tradimento impossibile da insabbiare. Forte delle prove, il Colonnello Fuentes arriva alla Tenuta per arrestare Il capitano.

Don Alonso e Manuel

La Promessa anticipazioni: Lorenzo lascia la Tenuta in manette

I documenti segreti sottratti dall'ufficio del Capitano e consegnati al Colonnello Fuentes contenevano prove troppo schiaccianti per essere ignorate. Una volta varcata la soglia di Palazzo Luján, l'alto ufficiale decide di agire immediatamente, senza concedere sconti o favori legali. Davanti agli occhi sbalorditi della famiglia e della servitù, il Colonnello Fuentes arresta Don Lorenzo de la Mata con la gravissima accusa di alto tradimento verso l'esercito e il Paese.

Mentre i soldati lo stringono nei ceppi, il Capitano perde la sua maschera di finta rispettabilità. Con la sua mente diabolica, Lorenzo capisce in un istante che la trappola è scattata grazie ai due giovani, Curro e Angela. Trascinato via in catene verso la carrozza militare, il viscido De La Mata lancia uno sguardo carico di puro odio verso i suoi denuncianti e promette solennemente di ritornare per vendicarsi.

Manuel accusa Don Alonso di essersi sottomesso a Leocadia

Dopo aver affrontato Leocadia e parlato con Enora e Toño, per Manuel è arrivato il difficile momento di parlare con Don Alonso. Tuttavia, l'incontro nell'ufficio del Marchese degenera nel giro di pochi istanti: tra Manuel e Don Alonso è scontro totale. Il capo famiglia, ancora ignaro del doppio gioco della sua creditrice, chiede a suo figlio se abbia finalmente risolto le questioni burocratiche con Leocadia per la vendita dell'azienda aeronautica.

La risposta del ragazzo è una dichiarazione di guerra interna. Manuel non solo non gli risponde in modo positivo, ma rimprovera duramente il padre di non avere il coraggio di occuparsi personalmente delle questioni familiari e della gestione della sua tenuta. Manuel rinfaccia ad Alonso di essersi piegato ai ricatti di Leocadia. Un attacco frontale che lascerà Alonso profondamente ferito e umiliato.