La Promessa anticipazioni 27 giugno: Fuentes arresta Lorenzo e Manuel accusa Don Alonso

Domani, sabato 27 giugno, doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Colpo di scena a Palazzo Luján: il Colonnello Fuentes fa irruzione con i suoi uomini e ordina l'arresto immediato di Lorenzo de la Mata con l'accusa di alto tradimento. Davanti agli occhi sconvolti della famiglia e della servitù, il Capitano viene portato via in catene. Intanto, sul fronte interno, Manuel affronta Don Alonso in un duro scontro, accusandolo di aver ceduto ai ricatti di Leocadia e di aver tradito la propria famiglia.
Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:
Manuel decide di usare l'astuzia per liberarsi dal giogo della sua creditrice. Il Marchesino affronta Leocadia a viso aperto, annunciandole di voler sciogliere la società aeronautica e riscattare le sue quote. La donna reagisce furiosa, ricordandogli di aver salvato i Luján dal fallimento. Poco dopo, Manuel confessa a Enora e Toño la verità: ha mentito, non ha il denaro e le casse sono vuote. Per far quadrare i conti e non farsi scoprire, il giovane deve convincere d'urgenza Pedro Farré a subentrare nell'affare.
Nel frattempo, Curro e Angela trovano i documenti definitivi che incastrano Don Lorenzo: le sue frodi sono state compiute ai danni dell'esercito, configurando un alto tradimento impossibile da insabbiare. Forte delle prove, il Colonnello Fuentes arriva alla Tenuta per arrestare Il capitano.
La Promessa anticipazioni: Lorenzo lascia la Tenuta in manette
I documenti segreti sottratti dall'ufficio del Capitano e consegnati al Colonnello Fuentes contenevano prove troppo schiaccianti per essere ignorate. Una volta varcata la soglia di Palazzo Luján, l'alto ufficiale decide di agire immediatamente, senza concedere sconti o favori legali. Davanti agli occhi sbalorditi della famiglia e della servitù, il Colonnello Fuentes arresta Don Lorenzo de la Mata con la gravissima accusa di alto tradimento verso l'esercito e il Paese.
Mentre i soldati lo stringono nei ceppi, il Capitano perde la sua maschera di finta rispettabilità. Con la sua mente diabolica, Lorenzo capisce in un istante che la trappola è scattata grazie ai due giovani, Curro e Angela. Trascinato via in catene verso la carrozza militare, il viscido De La Mata lancia uno sguardo carico di puro odio verso i suoi denuncianti e promette solennemente di ritornare per vendicarsi.
Manuel accusa Don Alonso di essersi sottomesso a Leocadia
Dopo aver affrontato Leocadia e parlato con Enora e Toño, per Manuel è arrivato il difficile momento di parlare con Don Alonso. Tuttavia, l'incontro nell'ufficio del Marchese degenera nel giro di pochi istanti: tra Manuel e Don Alonso è scontro totale. Il capo famiglia, ancora ignaro del doppio gioco della sua creditrice, chiede a suo figlio se abbia finalmente risolto le questioni burocratiche con Leocadia per la vendita dell'azienda aeronautica.
La risposta del ragazzo è una dichiarazione di guerra interna. Manuel non solo non gli risponde in modo positivo, ma rimprovera duramente il padre di non avere il coraggio di occuparsi personalmente delle questioni familiari e della gestione della sua tenuta. Manuel rinfaccia ad Alonso di essersi piegato ai ricatti di Leocadia. Un attacco frontale che lascerà Alonso profondamente ferito e umiliato.