La Promessa anticipazioni 30 luglio: Manuel sfida Cristóbal e salva Pia

Cristóbal vuole trasferire Pia ad Aranjuez e separarla dal figlio Diego, ma Manuel scopre tutto e decide di intervenire. Il Marchesino sfida apertamente il maggiordomo per impedire l'ingiusto allontanamento della donna

Le anticipazioni de La Promessa, in onda giovedì 30 luglio alle 19:40 su Rete 4, Manuel decide di intervenire per difendere Pia e si schiera apertamente contro Cristóbal. Il maggiordomo ha infatti deciso di allontanare la donna dalla tenuta, ma il Marchesino non è disposto a permettere che questo accada.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lorenzo decide di affrontare nuovamente Leocadia, determinato a ottenere il suo consenso al matrimonio con Angela. Convinto che la nobildonna stia prendendo tempo fingendo che la ragazza sia ancora convalescente dopo il rapimento, il Capitano sceglie di giocare una carta decisiva: rivela a Leocadia di aver scoperto la relazione segreta tra sua figlia Angela e Curro. La notizia sconvolge profondamente la donna, che inizialmente non crede alle parole di Lorenzo e pensa che si tratti dell'ennesima menzogna escogitata per costringerla ad accettare le nozze.

Decisa a verificare personalmente la situazione e a difendere la reputazione della figlia, Leocadia si mette a cercare Angela all'interno del palazzo. Tuttavia, la scoperta che fa è scioccante: sorprende Angela e Curro mentre si scambiano un appassionato bacio. Poco dopo, Leocadia ascolta anche i due giovani promettersi di fuggire presto dalla tenuta per liberarsi dai ricatti. A quel punto, la donna comprende con dolore che Lorenzo aveva detto la verità. La relazione clandestina rischia così di compromettere l'onore della famiglia e di cambiare drasticamente il futuro di Angela.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

La Promessa anticipazioni: Cristóbal caccia Pia, Manuel reagisce

Cristóbal ha scoperto la relazione segreta tra Pia e Ricardo. Dopo aver tenuto i due innamorati sulla graticola per giorni, godendosi il loro terrore, il maggiordomo sferra il suo colpo più spietato: ha deciso che sarà Pia a lasciare la tenuta e che dovrà trasferirsi ad Aranjuez. Per la donna è una condanna devastante.

Pia è disperata, soprattutto perché questo trasferimento forzato significa dover abbandonare suo figlio Diego. Nonostante Pia non voglia chiedere aiuto a nessuno per paura di ritorsioni, la notizia del suo ingiusto trasferimento arriva alle orecchie di Manuel. Il Marchesino, profondamente legato alla donna e stanco dei soprusi del maggiordomo, interviene personalmente per evitare che questo succeda, sfidando direttamente l'autorità di Cristóbal!

Leocadia vuole fermare Curro e Angela

Leocadia ha ormai scoperto la relazione tra Curro e Angela, la sua reazione è durissima. La nobildonna non vuole assolutamente che sua figlia sposi un valletto ripudiato da suo padre, considerando le origini e il passato del giovane Luján un marchio indelebile che distruggerebbe la reputazione della ragazza.

La situazione precipita quando Leocadia scopre anche che i due innamorati stanno progettando la fuga da La Promessa. Oltre all'orgoglio di classe, la donna è nel panico: Leocadia teme enormemente la furiosa reazione di Don Lorenzo.