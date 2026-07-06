La Promessa anticipazioni 7 luglio: Vera soffre e Angela sogna la fuga con Curro

Vera è sempre più provata dal dolore per la separazione da Federico e dal rapporto con Amalia. Intanto Angela e Curro vivono il loro amore e progettano una fuga a Zurigo per ricominciare lontano da minacce e ostacoli.

Nelle nuove anticipazioni di La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, la situazione emotiva dei protagonisti si fa sempre più intensa. La soap spagnola mette al centro due linee narrative opposte: da un lato la sofferenza di Vera, segnata dal conflitto con Amalia e dal dolore per la distanza da Federico; dall'altro il sogno d'amore di Angela e Curro, sempre più decisi a costruire un futuro insieme lontano da minacce e tensioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina e Martina informano Don Alonso di aver fatto definitivamente pace. Ma non è tutto: dopo settimane di accesi litigi, le due cugine hanno deciso di stringere un patto per riavvicinarsi al Barone De Valladares. L'obiettivo è riaprire i canali diplomatici con la nobiltà e spezzare, una volta per tutte, l'isolamento commerciale in cui versa la tenuta.

Nel frattempo, Toño si rifiuta categoricamente di parlare con Enora del suo difficile rapporto con la madre, Simona. Il figlio della cuoca decide così di sollevare un vero e proprio muro tra sé e la fidanzata, pur di non rivelarle i veri motivi del suo profondo astio verso la donna.

Toño ed Enora

Enora, tuttavia, intuisce subito che tra madre e figlio si nascondono problemi ben più profondi. Consapevole che Toño non potrà mai essere davvero felice senza prima aver affrontato il suo passato, la giovane gli chiede apertamente di chiarirsi con Simona, esortandolo a mettere da parte i vecchi rancori.

Anticipazioni de La Promessa: Angela e Curro continuano a vivere il loro sogno d'amore

Per l'ex baronetto e la giovane segretaria il peggio sembra finalmente passato. Intanto Angela e Curro sono felici come non mai e si godono ogni istante di questa ritrovata libertà dalle minacce del Capitano. La gioia è così travolgente che la giovane non pensa ad altro che al futuro che sta per vivere accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarla. Con la proposta di matrimonio ormai ufficiale, il progetto di fuggire a Zurigo per ricominciare una nuova vita insieme diventa sempre più concreto e vicino. Curro riuscirà a proteggere questa promessa d'amore dalle minacce di Leocadia e Don Lorenzo?

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

La trappola del Barone de Valladares: quale sacrificio attende Catalina e Martina?

Il durissimo confronto avvenuto nei giorni scorsi ha lasciato strascichi pesantissimi. Vera è molto ferita da quello che è successo con sua madre Amalia, che le ha impedito di rivedere suo fratello Federico, spezzando brutalmente il suo sogno di ricongiungersi con la famiglia d'origine. Nonostante Vera cerchi di nascondere il suo tormento interiore, Lope si accorge immediatamente della sua tristezza e le si stringe intorno, cercando di capire come aiutarla a superare l'inganno della madre e a ritrovare il sorriso.

Le due donne decidono di non perdere tempo e di mettere in atto la loro contromossa. Catalina e Martina hanno un piano per convincere il Barone De Valladares a dare una chance ai loro progetti imprenditoriali e alla rivoluzione agraria. Forti della loro nuova alleanza, insieme si faranno avanti con lui a viso aperto. Il Barone de Valladares, tuttavia, si dimostrerà un avversario spietato. L'uomo accetterà di riceverle ma metterà subito le carte in tavola: per ascoltarle, il Barone chiederà loro un grande e doloroso sacrificio.