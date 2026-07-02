La Promessa anticipazioni 3 luglio: Amalia mente a Vera ma Lope scopre la verità

Le anticipazioni de La Promessa del 3 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, si concentrano su un nuovo scontro che coinvolge Vera, devastata dalle parole di sua madre Amalia. La donna le impone di interrompere ogni contatto con Federico, sostenendo una versione dei fatti che appare subito sospetta. Tuttavia, Lope non crede alla narrazione della nobildonna: il suo legame con Federico lo spinge a dubitare e a scavare più a fondo in una verità che potrebbe sconvolgere i De Carril.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina, dopo continui litigi con Catalina e il deteriorarsi definitivo del rapporto familiare, crede che sia arrivato il momento di lasciare Palazzo. Sentendosi esclusa e senza più un posto, sceglie di partire con Jacobo, sperando in una nuova vita lontano dai conflitti e dalle minacce legate a La Promessa e al Barone de Valladares, anche se non è chiaro se questa fuga sarà davvero sicura.

Intanto, l'arresto del Capitano per alto tradimento elimina una delle principali minacce della tenuta, mentre Angela e Curro vivono finalmente un periodo di calma dopo la caduta di Lorenzo. I due innamorati iniziano a fare progetti per il futuro, pur con il dolore ancora presente per l'omicidio di Jana e il timore che la vendetta di Lorenzo possa tornare a sconvolgere tutto.

Federico de Carril è interpretato da Pepe Nufrio

La Promessa anticipazioni: Amelia arriva alla tenuta ma Lope la smaschera

I tentativi di Vera di mettersi in contatto con suo fratello con l'aiuto prezioso di Lope subiscono una battuta d'arresto drammatica. Alla tenuta arriva improvvisamente Amalia, la madre di Vera, la quale si presenta con un atteggiamento gelido e perentorio. Senza mostrare un briciolo di affetto, la nobildonna impone a Vera di non cercare mai più Federico, mentendole spietatamente e dicendole che il ragazzo non vuole più vederla ed è furioso con lei.

Vera cade nello sconforto più totale, ma Lope non si lascia affatto ingannare dalle parole della suocera. Il valletto, infatti, ha conosciuto personalmente Federico in passato e sa benissimo che il ragazzo ha sempre confessato di sentire tantissimo la mancanza di Vera, adorando la sorella. Davanti a questa evidente messinscena, adesso l'ex cuoco deve indagare per capire perché Amalia stia mentendo così spudoratamente: quale oscuro segreto dinastico dei De Carril sta cercando di proteggere la donna separando i suoi figli?

Leocadia nasconde una verità a Martina

Leocadia, approfittando del caos generato dal clamoroso arresto di Don Lorenzo, decide di muovere le sue pedine nell'ombra per evitare di perdere il controllo sul Palazzo. La donna si guarderà bene dal dire a sua figlia che il viscido Capitano de la Mata, in realtà, voleva sposare Martina. Mantenendo questo segreto, Leocadia spera di poter ancora manipolare il destino di Martina, ora che la ragazza è in procinto di fuggire con Jacobo.

Candela e Simona fanno arrabbiare Toño

Come c'era da aspettarsi, i pettegolezzi tra la servitù sono all'ordine del giorno. Candela e Simona sono decise a capire una volta per tutte se tra Toño ed Enora sia scoppiato l'amore profondo. Le donne ignorano che l'unico a cui i due giovani lo hanno ufficialmente confidato è Manuel, il quale custodisce il segreto con freddezza.

Questa mancanza di privacy farà saltare i nervi a Toño. Il figlio di Simona si arrabbierà moltissimo per queste continue e soffocanti intrusioni nella sua vita privata. La rabbia del giovane, tuttavia, nasconde una profonda paura: Toño non ha ancora confidato a Enora la verità sulla sua passata e tormentata relazione (il finto matrimonio con Norberta) e teme che le chiacchiere delle cuoche possano far trapelare la cosa, distruggendo la fiducia della ragazza.