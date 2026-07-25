La Promessa anticipazioni 26 luglio: Catalina vuole scappare per salvare la famiglia

Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani 26 luglio alle 19:40 su Rete 4, le minacce del Barone diventano sempre più pesanti e Catalina si trova davanti a una scelta dolorosa. Per proteggere la sua famiglia è pronta a sacrificare tutto ciò che ama e a prendere in considerazione una fuga da La Promessa. La sua decisione, però, sconvolge profondamente Adriano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela si sta lentamente riprendendo dal rapimento, ma è evidente che l'esperienza l'abbia segnata profondamente e che sia ancora molto provata dal punto di vista emotivo. Leocadia cerca di proteggerla da Don Lorenzo, ma teme che l'uomo possa rappresentare ancora una minaccia. Il Capitano, infatti, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è più determinato che mai a sposare la ragazza. La signora ha finto di accettare il matrimonio, ma in realtà sta cercando un modo per impedirlo. Angela, ignara di tutto, pensa soltanto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e a tornare finalmente alla sua vita di sempre.

Nel frattempo, il barone De Valladares si presenta alla tenuta e accusa Catalina di essere la vera responsabile delle rivolte dei lavoratori. Il nobile arriva a minacciarla apertamente, intimandole di lasciare immediatamente La Promessa e di farlo da sola, senza i figli e senza il marito. Catalina, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi intimidire e rifiuta di cedere alle pressioni del barone. Curro assiste al drammatico faccia a faccia tra la sorella e il terribile nobile e comprende la gravità della situazione. Catalina, tuttavia, gli fa promettere di mantenere il segreto e di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: Catalina vuole fuggire da sola

Nonostante avesse fatto promettere a Curro di non dire nulla a nessuno, il peso delle minacce e il pericolo per l'incolumità dei suoi cari diventano insostenibili. Catalina confida ad Adriano la sua ferma volontà di lasciare La Promessa per proteggere tutti loro. Per la ragazza si tratta di una decisione straziante: cedere alle minacce significa abbandonare tutto e tutti, compresi i suoi sogni di riforma e la sua amata terra, pur di evitare che il Barone e i proprietari terrieri distruggano la sua famiglia.

La rivelazione lascia Adriano del tutto spiazzato e profondamente addolorato. Adriano non sa se accettare e rimane drammaticamente in bilico tra il dovere e l'amore. Da un lato comprende il gesto disperato della moglie per mettere in salvo i loro figli e il Marchesato; dall'altro, l'idea di vederla fuggire in solitudine o di dover rinunciare per sempre alla loro vita insieme gli spezza il cuore, spingendolo a valutare una reazione ancora più estrema contro il Barone.

La brillante intuizione di Enora nell'officina

Nonostante le recenti incomprensioni sentimentali con Toño e le pressioni di Don Alonso per le scuse a Leocadia, il lavoro di squadra non si ferma. Manuel e Toño continuano a lavorare alacremente sullo sviluppo del loro nuovo motore, decisi a dimostrare che la loro creatura meccanica non ha eguali.

A dare la scossa decisiva al progetto è la straordinaria competenza della giovane meccanica. Enora propone infatti di modificare la lega metallica utilizzata per i componenti chiave del prototipo. Questa modifica strategica permetterebbe di ridurre drasticamente il peso del motore aumentandone la resistenza al calore e le prestazioni in volo. La sua intuizione, se realizzabile, non solo spalancherebbe le porte al successo del nuovo brevetto, ma permetterebbe a Toño e Manuel di fare quel definitivo salto di qualità che cercavano da tempo!