La Promessa anticipazioni 27 luglio: la servitù spettegola sulle nozze di Toño ed Enora

La notizia delle nozze tra Toño ed Enora si diffonde rapidamente alla tenuta e scatena i pettegolezzi della servitù, mentre Vera si chiude in sé stessa e allontana Lope e gli altri domestici.

Nelle anticipazioni de La Promessa di lunedì 27 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, la notizia delle nozze tra Toño ed Enora finisce rapidamente sulla bocca di tutti. La fuga di notizie scatena il gossip tra la servitù, mentre Simona guarda con preoccupazione al futuro del figlio. Intanto, Vera attraversa un momento sempre più delicato.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le minacce del Barone e il timore per l'incolumità della sua famiglia spingono Catalina a prendere una decisione dolorosa: lasciare La Promessa per proteggere i suoi cari. Dopo aver chiesto a Curro di mantenere il segreto, la donna confida ad Adriano di voler rinunciare alla propria vita e ai suoi sogni di riforma pur di salvare la famiglia e il Marchesato. La rivelazione getta Adriano nello sconforto. L'uomo comprende le ragioni della moglie, ma non riesce ad accettare l'idea di separarsi da lei e dai loro figli. Diviso tra il dovere e l'amore, arriva persino a considerare una reazione estrema contro il Barone.

Nel frattempo, nell'officina, Manuel e Toño proseguono il lavoro sul nuovo motore, nonostante le tensioni personali e le pressioni di Don Alonso. A offrire un contributo decisivo è Enora, che propone di modificare la lega metallica utilizzata per alcuni componenti del prototipo. L'intuizione della giovane meccanica potrebbe rendere il motore più leggero, resistente al calore e performante, dando così nuovo slancio al progetto e aumentando le possibilità di successo del brevetto.

Simona Martinez è interpretata da Carmen Flores

La Promessa anticipazioni: il gossip sulla proposta di Toño ed Enora si diffonde tra la servitù

La proposta di Enora sulla lega metallica stupisce profondamente Manuel e Toño che non possono che confermare quanto Enora sia geniale, riconoscendo il suo ruolo fondamentale per la riuscita del nuovo motore. L'intesa professionale, tuttavia, si sovrappone pericolosamente alla sfera privata. Si scopre infatti che Toño ha chiesto ufficialmente alla ragazza di sposarlo! Ma quello che doveva essere un momento intimo non rimane affatto segreto: la novità fa rapidamente il giro di tutto il personale della tenuta.

La fuga di notizie si diffonde rapidamente, scatenando un vero e proprio terremoto. La situazione manda su tutte le furie i diretti interessati, infastiditi dall'invadenza dei colleghi, ma soprattutto getta Simona in grande apprensione. Proprio ora che la cuoca sembra aver ritrovato un dialogo con il figlio, teme che Toño possa finire di nuovo nei guai, correndo troppo e compromettendo un equilibrio ancora fragile, in un momento in cui le incognite sono ancora troppe.

Vera si chiude in sé stessa e allontana Lope

Schiacciata dalle pressioni della sua nobile e oppressiva famiglia, dal soffocante istinto di protezione di Lope e Teresa e dai recenti scontri con i colleghi, la giovane De Carril non ce la fa più. Vera affronta un momento di grandissima difficoltà emotiva e psicologica, che la porta ad allontanarsi drasticamente da tutti. La ragazza chiude ogni canale di comunicazione sia con il fidanzato Lope sia con gli altri domestici, rifugiandosi in una solitudine preoccupante che farà scattare l'allarme tra le persone che le vogliono bene.