Belén Rodriguez dopo la crisi: “Adesso ho il cuore contento”

Dopo settimane difficili tra stress, crollo emotivo e delusioni lavorative, Belén scrive su Instagram un messaggio personale che segna una fase di rinascita e maggiore consapevolezza.

Belén Rodriguez è tornata a far parlare di sé dopo un periodo particolarmente delicato segnato da stress, difficoltà personali e un improvviso crollo emotivo. La showgirl argentina ha scelto i social per raccontare il suo stato d'animo, sorprendendo i fan con un messaggio inaspettatamente positivo. Dopo settimane complicate, Belén ha condiviso una storia su Instagram che segna una svolta: la rinascita sembra essere iniziata, tra consapevolezza, sostegno familiare e un nuovo equilibrio interiore.

Il crollo emotivo e il periodo più difficile della showgirl argentina

Negli ultimi due mesi, Belén ha attraversato un periodo decisamente difficile, che ha travolto sia la sua sfera professionale sia quella personale. Questo momento di forte crisi è culminato in un malore dovuto a un attacco di panico, che ha richiesto prima l'intervento dei soccorsi e successivamente il ricovero in ospedale.

Belén Rodriguez era stata indicata come la candidata principale per la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, attualmente in fase di registrazione nelle Filippine. La showgirl argentina è stata però sorpassata da Selvaggia Lucarelli, attuale guida del reality show.

Pochi giorni dopo questa delusione professionale, la Rodriguez è stata colpita dal forte attacco di panico. Ma i problemi non finiscono qui: la donna sarebbe stata anche denunciata per omissione di soccorso, con l'accusa di non essersi fermata dopo una serie di incidenti automobilistici che hanno causato il leggero ferimento di alcune persone.

Ora, grazie anche all'aiuto di familiari e amici, tra cui l'ex marito Stefano De Martino, Belén si è ripresa e attraverso una storia pubblicata su Instagram, la showgirl ha voluto raccontare il proprio stato d'animo di quei giorni difficili, condividendo con i follower il percorso che, piano piano, l'ha portata a superare questo momento delicato.

Belén affida ai social il messaggio di rinascita

"I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e a un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte! Ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e amicizie giuste si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un'altra volta", ha scritto la showgirl argentina.

E ancora: "E quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, altre un po' meno..... adesso per esempio ho il cuore contento. Tutti abbiamo o avremo dei problemi, la cosa importante è non mollare mai, ma! È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori". ha concluso Belén Rodriguez che nella prossima stagione vedremo a Tú sí que vales.