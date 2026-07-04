La Promessa anticipazioni 5 luglio: Angela e Curro si fidanzano, Manuel rischia tutto

Angela e Curro coronano il loro amore con un romantico fidanzamento e iniziano a sognare una nuova vita a Zurigo. Intanto Leocadia ribalta i piani di Manuel, che rischia di perdere il controllo del suo progetto.

Le anticipazioni de La Promessa per la puntata di domenica 5 luglio, in onda alle 19:40, su Rete 4, regalano emozioni contrastanti. Da una parte Angela e Curro vivono uno dei momenti più felici della loro storia, ufficializzando il loro amore con un dolce fidanzamento e progettando un futuro lontano dalla tenuta. Dall'altra, Manuel si ritrova in una situazione sempre più complicata quando la contromossa di Leocadia mette seriamente in pericolo il suo ambizioso piano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia spiega a Petra di voler scoprire che cosa nasconde Cristóbal e quale sia il contenuto delle due lettere ricevute dal maggiordomo. Alonso cerca di far capire a Catalina che le riforme non possono essere realizzate dall'oggi al domani. Vera e Teresa si introducono nella biblioteca per telefonare alla duchessa de Carril. Vera vuole sapere dalla madre se è vero che Federico non vuole più parlarle e Amalia finisce per confessarle di averle mentito.

Curro capisce che la sua missione per scoprire l'assassino di Jana richiederà sacrifici sempre più grandi. Cristóbal continua a organizzare strani incontri con Angela nel suo studio. Nel frattempo, emerge il segreto che lui e Leocadia hanno cercato di nascondere: i due sono amanti. Catalina chiede scusa a Martina e la invita a non lasciare la tenuta. Manuel rassicura Toño, dicendogli di non ritenerlo responsabile della crisi dell'attività. Subito dopo si riconcilia con suo padre Alonso, chiedendogli scusa per le parole pronunciate durante il loro precedente litigio.

Manuel e Leocadia

La Promessa anticipazioni: Curro e Angela si fidanzano e sognano Zurigo!

Angela e Curro continuano a coltivare con forza i loro sogni d'amore e, per allontanarsi definitivamente dai pericoli e dai traumi vissuti alla tenuta, iniziano a pianificare un trasferimento definitivo a Zurigo. Lontano dalla Spagna, i due sperano di poter finalmente ricominciare da zero. L'amore tra i due tocca l'apice quando, in modo del tutto inaspettato, i due giovani, innamoratissimi, si fidanzano ufficialmente in un modo tanto dolce quanto buffo. Un momento di pura complicità e leggerezza che spezza il clima cupo del Palazzo, anche se il fardello per la morte di Jana continua a pesare sul cuore di Curro.

Vera si arrende e dice addio alla famiglia

Nonostante la confessione di Amalia e la rischiosa telefonata in biblioteca, la paura di destabilizzare la sua nuova vita ha la meglio. Vera ha ormai preso la sua decisione definitiva e ha scelto di non ricontattare suo fratello Federico. La cameriera preferisce soffocare la nostalgia pur di proteggere sé stessa dalle rigide pretese di suo padre, il duca De Carril.

Nel frattempo, l'atmosfera nell'officina si fa tesissima. Le chiacchiere insistenti di Simona e Candela rischiano di destabilizzare Enora e Toño. La ragazza chiede spiegazioni al suo fidanzato intuendo che lui le nasconda qualcosa.

Leocadia cerca di incastrare Manuel

Il bluff di Manuel sta per essere scoperto. Leocadia, subodorando la trappola finanziaria tesa dal ragazzo insieme a Don Pedro Farré, decide di non restare a guardare. Muovendosi d'anticipo, la nobildonna gioca d'astuzia e cambia improvvisamente le regole delle trattative con Manuel per la gestione delle quote del motore. Con questa mossa spietata, Manuel si ritrova con le spalle al muro: senza il denaro immediato di Farré, rischia di perdere per sempre il controllo del suo prototipo aeronautico.