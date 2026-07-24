La Promessa anticipazioni 25 luglio: ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato

La Promessa torna sabato 25 luglio con un doppio appuntamento: ecco le anticipazioni dei nuovi episodi e tutto quello che succederà alla tenuta e ai suoi protagonisti tra segreti, tensioni e nuove minacce.

Domani, sabato 25 luglio, su Rete 4 torna La Promessa con un doppio appuntamento: la soap andrà in onda nel preserale alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Le nuove anticipazioni della soap spagnola svelano che Angela prova a tornare alla sua vita ma Lorenzo non rinuncia al suo piano. Il Barone De Valladares minaccia di colpire la famiglia di Catalina se la giovane non lascerà la tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nonostante il saggio consiglio di Manuel, che gli aveva suggerito di non affrettare i tempi, Toño fa capire a Enora le sue intenzioni di sposarla. Il silenzio e l'esitazione della ragazza lo fanno sprofondare nel panico: Toño teme che lei non voglia un futuro con lui e che le incomprensioni legate a Simona siano ancora un ostacolo. Nel frattempo, Don Lorenzo affronta Leocadia, esigendo con ossessione il matrimonio con Angela, la quale ignora le pressanti richieste del Capitano restando reclusa nella sua stanza.

Per Martina arriva una novità importante: la nomina a dama della Fondazione della Vergine Miracolosa le garantisce un grande prestigio nei salotti dell'alta società. Alla tenuta, Catalina rifiuta di piegarsi: nonostante lo scandalo sui giornali e le continue minacce del Barone de Valladares, la primogenita continua la sua battaglia agraria, ignorando completamente i disperati avvertimenti di Adriano e Don Alonso.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa, anticipazioni di sabato 25 luglio alle 19:40: Leocadia cerca una via d'uscita per salvare Angela

Angela si sta lentamente riprendendo dalle conseguenze fisiche del rapimento, ma appare chiaro a tutti che emotivamente sia ancora profondamente provata. Il trauma psicologico del sequestro e l'isolamento la rendono fragile e insicura. Tuttavia, la ragazza tenta di farsi forza: Angela è del tutto ignara dei diabolici ricatti in corso e pensa soltanto a tornare a vivere la sua vita di sempre, desiderando riprendere il suo lavoro e riabbracciare liberamente Curro.

A vegliare su di lei c'è però una madre pronta a tutto. Leocadia tenta disperatamente di proteggerla da Don Lorenzo, ma teme che l'uomo possa tornare presto a minacciarla. Il Capitano, infatti, non ha ancora affatto mollato la presa ed è più che mai determinato a sposare la ragazza per assicurarsi il patrimonio. Per prendere tempo e disarmare l'avversario, la signora ha finto furbamente di accettare il matrimonio, ma in realtà sta tentando di trovare un modo segreto per evitarlo ed eliminare definitivamente il ricatto di Lorenzo prima che Angela scopra l'amara verità.

Il Barone de Valladares e Catalina

Il Barone De Valladares si presenta personalmente alla tenuta

Il Barone De Valladares si presenta personalmente alla tenuta e, davanti ai Marchesi, appare furioso e minaccioso come non mai. Senza fare un solo passo indietro, il nobiluomo accusa direttamente Catalina di essere stata lei a scatenare le violente rivolte dei lavoratori agricoli con le sue idee rivoluzionarie e le sue recenti provocazioni. Per Don Alonso e Adriano la situazione si fa drammatica: l'irruzione del Barone conferma che la nobiltà reazionaria è pronta ad andare fino in fondo pur di distruggere la primogenita e cancellare le sue riforme.

La Promessa sabato 25 luglio alle 21.30: Il Barone De Valladares vuole cacciare Catalina dalla tenuta

Determinato a sradicare la presenza di Catalina dalla gestione della tenuta e a vendicarsi delle recenti provocazioni, il Barone De Valladares affronta direttamente Catalina e le intima di abbandonare immediatamente La Promessa. Ma la richiesta del nobiluomo è intrisa di una crudeltà spaventosa: il Barone pretenderà che la ragazza se ne vada da sola, senza i suoi figli e senza suo marito Adriano, un esilio forzato che distruggerebbe per sempre il suo matrimonio e la staccherebbe dai suoi affetti più cari.

Nonostante la gravità delle accuse sui giornali e la fortissima pressione psicologica esercitata dal nobile, la primogenita del Marchese dimostra ancora una volta il suo carattere d'acciaio. Catalina non ha infatti alcuna intenzione di cedere alle minacce del Barone: la ragazza rifiuta categoricamente di abbandonare la sua terra, le sue riforme e soprattutto la sua famiglia.

Curro assiste al drammatico faccia a faccia della sorella con il terribile nobile. Il giovane intuisce immediatamente che Catalina è in grave pericolo. Pronto a intervenire e ad affrontare a viso aperto il nobiluomo o a riferire tutto a Don Alonso e ad Adriano, Curro viene fermato dalla stessa ragazza. Catalina gli fa promettere solennemente di non dire assolutamente nulla a nessuno, terrorizzata dal fatto che una reazione impulsiva del marito Adriano o del padre possa scatenare una guerra.