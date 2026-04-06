La Promessa anticipazioni 7 aprile: Eugenia minaccia Don Lorenzo con un tagliacarte

Il ritorno di Eugenia diventa un incubo: la donna, drogata da Leocadia e Lorenzo, aggredisce il Capitano con un tagliacarte. Teresa avverte Don Romulo e Petra. Vera indaga sul misterioso bracciale ricevuto da Lope.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia perde il controllo e aggredisce Don Lorenzo con un'arma. Intanto, il prezioso regalo di Lope scatena il panico in Vera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria affronta a viso aperto Padre Samuel riguardo alla lettera del Vescovo; il sacerdote tenta di liquidare la faccenda come una sanzione per il matrimonio profano di Catalina, ma la domestica non abbocca. Il sospetto ricade immediatamente su Petra, ma la realtà è ben peggiore: la governante li ha visti baciarsi in passato. Questo segreto esplosivo trasforma Petra in una minaccia letale per la carriera e la reputazione del prelato.

Nel frattempo, il destino di Catalina e Adriano è appeso a un filo. Con il Duca Lisandro pronto a denunciare al Re le umili origini dei gemelli, Leocadia architetta una mossa di cinica diplomazia: propone al Duca di diventare il padrino dei bambini in cambio del suo silenzio. La proposta lascia i genitori inorriditi: accogliere il proprio aguzzino nella cerchia familiare è un'umiliazione atroce. Tuttavia, per evitare la rovina totale e proteggere i figli dalle ire della Corona, la coppia è costretta a piegarsi a questo macabro compromesso, sancendo un'alleanza forzata con il nemico.

Leocadia e Lorenzo

La Promessa anticipazioni: Eugenia sta impazzendo di nuovo grazie al veleno di Leocadia e Lorenzo

Il ritorno di Eugenia si trasforma in un incubo. Teresa, sconvolta, corre a informare Don Romulo e Petra di una scena agghiacciante: ha trovato la donna in condizioni psichiche pessime, completamente fuori di sé. In un raptus di follia, Eugenia si è scagliata contro Don Lorenzo, minacciandolo ferocemente con un tagliacarte. La donna è vittima della droga che Leocadia e Lorenzo le stanno somministrando.

Il Capitano potrebbe usare questo episodio per giustificare il suo piano di rinchiudere Eugenia definitivamente in sanatorio. Romulo e Petra devono ora gestire una situazione che rischia di finire nel sangue e di attirare l'attenzione delle autorità.

Il peso dello smeraldo: Vera interroga Pia

Al piano di sotto, la tensione non è da meno, ma di natura diversa. Vera, tormentata dal dubbio, decide di confidarsi con Pia e Teresa. La ragazza è profondamente in ansia per il bracciale di smeraldi ricevuto da Lope: non riesce a capacitarsi di come un semplice cuoco possa essersi procurato un gioiello di tale valore senza aver commesso qualcosa di illecito.

Vera teme che Lope si sia cacciato in un guaio enorme per amor suo. Tuttavia, Pia, che è a conoscenza di parte dei segreti di Curro e Lope, decide di intervenire per proteggere i ragazzi. La governante sminuisce la portata del regalo, cercando di rassicurare Vera e coprendo così le tracce della pericolosa missione in gioielleria dei due giovani. Ma quanto potrà reggere questa bugia prima che Vera scopra la verità?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eugenia continua a lottare per l'innocenza di Cruz.