La Promessa anticipazioni 7 aprile: Eugenia minaccia Don Lorenzo con un tagliacarte

Il ritorno di Eugenia diventa un incubo: la donna, drogata da Leocadia e Lorenzo, aggredisce il Capitano con un tagliacarte. Teresa avverte Don Romulo e Petra. Vera indaga sul misterioso bracciale ricevuto da Lope.

Eugenia Ezquerdo è interpretata da Alicia Moruno
NOTIZIA di 06/04/2026

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia perde il controllo e aggredisce Don Lorenzo con un'arma. Intanto, il prezioso regalo di Lope scatena il panico in Vera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria affronta a viso aperto Padre Samuel riguardo alla lettera del Vescovo; il sacerdote tenta di liquidare la faccenda come una sanzione per il matrimonio profano di Catalina, ma la domestica non abbocca. Il sospetto ricade immediatamente su Petra, ma la realtà è ben peggiore: la governante li ha visti baciarsi in passato. Questo segreto esplosivo trasforma Petra in una minaccia letale per la carriera e la reputazione del prelato.

Nel frattempo, il destino di Catalina e Adriano è appeso a un filo. Con il Duca Lisandro pronto a denunciare al Re le umili origini dei gemelli, Leocadia architetta una mossa di cinica diplomazia: propone al Duca di diventare il padrino dei bambini in cambio del suo silenzio. La proposta lascia i genitori inorriditi: accogliere il proprio aguzzino nella cerchia familiare è un'umiliazione atroce. Tuttavia, per evitare la rovina totale e proteggere i figli dalle ire della Corona, la coppia è costretta a piegarsi a questo macabro compromesso, sancendo un'alleanza forzata con il nemico.

Leocadia Lorenzo 1
Leocadia e Lorenzo

La Promessa anticipazioni: Eugenia sta impazzendo di nuovo grazie al veleno di Leocadia e Lorenzo

Il ritorno di Eugenia si trasforma in un incubo. Teresa, sconvolta, corre a informare Don Romulo e Petra di una scena agghiacciante: ha trovato la donna in condizioni psichiche pessime, completamente fuori di sé. In un raptus di follia, Eugenia si è scagliata contro Don Lorenzo, minacciandolo ferocemente con un tagliacarte. La donna è vittima della droga che Leocadia e Lorenzo le stanno somministrando.

Il Capitano potrebbe usare questo episodio per giustificare il suo piano di rinchiudere Eugenia definitivamente in sanatorio. Romulo e Petra devono ora gestire una situazione che rischia di finire nel sangue e di attirare l'attenzione delle autorità.

Il peso dello smeraldo: Vera interroga Pia

Al piano di sotto, la tensione non è da meno, ma di natura diversa. Vera, tormentata dal dubbio, decide di confidarsi con Pia e Teresa. La ragazza è profondamente in ansia per il bracciale di smeraldi ricevuto da Lope: non riesce a capacitarsi di come un semplice cuoco possa essersi procurato un gioiello di tale valore senza aver commesso qualcosa di illecito.

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Vera teme che Lope si sia cacciato in un guaio enorme per amor suo. Tuttavia, Pia, che è a conoscenza di parte dei segreti di Curro e Lope, decide di intervenire per proteggere i ragazzi. La governante sminuisce la portata del regalo, cercando di rassicurare Vera e coprendo così le tracce della pericolosa missione in gioielleria dei due giovani. Ma quanto potrà reggere questa bugia prima che Vera scopra la verità?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eugenia continua a lottare per l'innocenza di Cruz.