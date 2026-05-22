La Promessa anticipazioni 23 maggio: Leocadia impone il nuovo maggiordomo e spiazza Alonso

Colpo di scena a La Promessa. Nelle anticipazioni del 23 maggio, Leocadia prende una decisione destinata a ribaltare gli equilibri della tenuta: impone un nuovo maggiordomo senza consultare i Luján. Alonso viene completamente spiazzato, mentre la servitù si ritrova improvvisamente davanti a un cambiamento che nessuno aveva previsto. La soap spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela cambia idea: con le valigie pronte per fuggire in Svizzera, capisce che scappare significherebbe rinunciare a Curro. Sceglie quindi di restare e affrontare a viso aperto i ricatti della madre Leocadia e le angherie di Lorenzo. Nel frattempo, Manuel scopre che dietro le geniali modifiche ai suoi aeroplani non c'era Toño, ma la mente brillante di Enora Mendez. Colpito dal suo intuito meccanico, il Marchesino compie una mossa audace assumendola ufficialmente nell'hangar, sfidando così la scalata societaria di Leocadia.

La vera tempesta però arriva con l'ingresso a Palazzo del potente Barone de Valladares. La sua presenza improvvisa getta nel panico Catalina e Martina. Le cugine, per una volta unite dal timore, accantonano i rancori: sanno che il Barone, nobile ultra-conservatore, è giunto per imporre il veto sulle riforme gestionali dei mezzadri introdotte da Adriano e Catalina. Il rischio che Don Alonso revochi i pieni poteri appena concessi ai neo-conti è altissimo.

Pia e Ricardo

La Promessa anticipazioni: Ricardo tradito sfuma la promozione a capo-maggiordomo

Con la partenza definitiva di Don Romulo verso la sua nuova casa al mare con Emilia, a La Promessa tutti danno per scontata la linea di successione. La servitù è già pronta a festeggiare Don Ricardo, l'uomo che ha affiancato Romulo con lealtà. I domestici hanno persino preparato un regalo simbolico: la giacca da capo maggiordomo. Lo stesso Ricardo si sente sicuro del posto e onorato di raccogliere l'eredità del suo grande amico.

La sicurezza di Ricardo si trasforma però in una grandissima delusione. Alla tenuta fa il suo ingresso un nuovo maggiordomo, un perfetto sconosciuto che nessuno ha mai visto prima. A orchestrare questa mossa alle spalle di tutti è stata Leocadia. La nobildonna ha scelto personalmente il nuovo capo della servitù, tenendo all'oscuro persino la famiglia Luján. Don Alonso e Manuel resteranno spiazzati e privati della loro autorità tanto quanto i domestici.

Curro interpretato da Xavi Lock

La scoperta di Curro: il legame tra Lorenzo e il Duca

Lope si trova ancora intrappolato all'interno della Casa del Duca de Carril, cercando disperatamente una via di fuga o il quaderno dorato dopo il faccia a faccia con Jacinto. Nel frattempo, a La Promessa, Curro sta leggendo il giornale quando scopre il legame economico e personale tra il padre di Vera e Don Lorenzo.

Il destino di Esmeralda resta un mistero

A rendere l'atmosfera ancora più cupa è il silenzio assordante attorno alla testimone chiave: nessuno ha più notizie di Esmeralda. La gioielliera è scomparsa nel nulla e, alla luce del legame tra Lorenzo e il Duca, Curro capisce che la donna potrebbe essere stata eliminata proprio per coprire i segreti di questa micidiale alleanza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Vera aiuta Lope, Curro e Pia con il loro piano ma ha molta paura della reazione del padre.