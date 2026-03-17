La Promessa anticipazioni 18 marzo: Angela inganna Petra e aiuta Curro e Lope a fuggire

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la verità viene finalmente a galla, ma porta con sé solo dolore: mentre una tregua impensabile scuote le cucine, Curro e Lope si trasformano in nobili acquirenti per dare la caccia al mandante del tentato omicidio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina, per timore di nuove ritorsioni, sceglie la via della prudenza e confessa a Don Alonso il desiderio di Eugenia di visitare Cruz in carcere. La reazione del Marchese è durissima: impone un divieto assoluto, rendendo Eugenia, di fatto, una prigioniera tra le mura del palazzo e negandole l'ultimo conforto della sorella. Nel frattempo, per Manuel cala il sipario sulle illusioni.

Il marchesino giunge alla tragica consapevolezza che Toño lo ha manipolato: la rapina era una messinscena per derubarlo dei fondi destinati ai motori. Il dolore si sposta poi nelle cucine, dove Simona è devastata dalla vergogna. La conferma dei crimini del figlio è un fendente al cuore: la cuoca è schiacciata dal senso di colpa verso Manuel e dalla consapevolezza che il rapporto con Antonio è ormai un baratro incolmabile.

Simona Martinez è interpretata da Carmen Flores

Anticipazioni de La Promessa: Petra rompe gli schemi: empatia inaspettata verso Simona

In un clima di generale diffidenza, accade l'impensabile. Petra, nota per il suo carattere austero e spesso spietato, nota il profondo dolore di Simona, distrutta per i furti e le menzogne di suo figlio Antonio. Invece di approfittare della debolezza della cuoca, la governante si mostra estremamente comprensiva e umana, offrendole parole di conforto che lasciano l'intera servitù a bocca aperta. Nessuno avrebbe mai immaginato Petra capace di tanta empatia verso la cuoca.

Lope e Curro

Angela elude la sorveglianza e aiuta Curro e Lope a fuggire dalla tenuta

Mentre Petra è distratta dai tumulti emotivi della servitù, Angela mette in atto un piano ingegnoso. Con un'astuta scusa, la ragazza riesce a sviare i controlli ferrei della governante, permettendo a Curro e Lope di allontanarsi furtivamente dalla tenuta senza destare sospetti. È una mossa rischiosa che mette Angela in una posizione di pericolo: se venisse scoperta, la furia di Alonso e della stessa Petra si abbatterebbe su di lei senza pietà.

Curro e Lope fingono nobili: missione segreta alla gioielleria

Curro e Lope raggiungono finalmente la gioielleria indicata dal mercenario Basilio, ma non lo fanno come semplici ragazzi. Per non insospettire il titolare e ottenere informazioni sui registri delle vendite, i due mettono in scena una vera recita: assumono false identità e si fingono due rampolli della nobiltà estremamente facoltosi, interessati all'acquisto di gioielli di altissimo pregio. Tra sguardi sofisticati e richieste di pezzi rari, il loro obiettivo è scoprire chi ha pagato Basilio.