La Promessa anticipazioni 24 maggio: Don Cristóbal entra in scena come nuovo maggiordomo

L'arrivo di Don Cristóbal sconvolge la tenuta: Don Ricardo viene escluso dalla guida della servitù mentre la famiglia Luján è sorpresa e indignata per la decisione di Leocadia.

Nella puntata de La Promessa del 24 maggio, la tenuta viene sconvolta da un cambiamento improvviso ai vertici della servitù. Don Cristóbal entra ufficialmente in scena come nuovo maggiordomo, scavalcando Don Ricardo e riscrivendo gli equilibri interni. La decisione, imposta da Leocadia senza consultare la famiglia Luján, provoca sorpresa, rabbia e profonde tensioni tra padroni e domestici. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'addio di Don Romulo scatena una crisi inaspettata ai piani bassi. La servitù dà per scontata la promozione di Don Ricardo e gli prepara in dono la giacca da capo maggiordomo, ma il momento di festa si trasforma in una cocente umiliazione. A Palazzo fa il suo ingresso un nuovo maggiordomo sconosciuto, assunto segretamente da Leocadia. La nobildonna ha orchestrato la mossa escludendo persino i Luján, lasciando Alonso e Manuel privati della loro stessa autorità.

Nel frattempo, Lope si trova ancora intrappolato nella dimora del Duca de Carril dopo il pericoloso faccia a faccia con Jacinto, cercando una via di fuga o il quaderno dorato. Alla tenuta, Curro scopre dai giornali l'inquietante legame che unisce il padre di Vera a Don Lorenzo. A rendere lo scenario ancora più cupo è la misteriosa scomparsa di Esmeralda: la gioielliera è svanita nel nulla.

Don Ricardo Pellicer

La Promessa anticipazioni: Alla tenuta si presenta Don Cristóbal, il nuovo maggiordomo

L'arrivo di Don Cristóbal sconvolge la tenuta. Per Don Ricardo la realtà si rivela spietata: l'uomo è costretto a ingoiare un rospo amarissimo e ad accettare il fatto che non sarà lui il nuovo capo maggiordomo. La giacca che i domestici gli avevano preparato con tanto affetto resta nell'armadio

I piani bassi non riescono a tollerare la totale mancanza di spiegazioni per questo cambio al vertice così repentino e ingiusto. Ma la protesta non si limita alla servitù: la famiglia Luján reagisce all'arrivo di Don Cristóbal non solo con enorme sorpresa, ma anche con profonda indignazione. Alonso e Manuel si sentono esautorati a casa propria da Leocadia, che ha imposto un estraneo senza consultarli.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

Il ritorno di Santos: una nuova realtà da affrontare

Per Don Ricardo le sorprese non sono affatto finite. A Palazzo si presenta improvvisamente suo figlio Santos, pronto a riprendere il suo vecchio lavoro e la sua vita all'interno della tenuta. Il ragazzo torna con l'intenzione di ritrovare i vecchi equilibri e la sua quotidianità tra i domestici.

Santos, però, è del tutto ignaro del terremoto appena avvenuto. Il giovane non sa che lo storico protettore della servitù, Romulo, se n'è andato e che ora, a capo di tutti, c'è una figura autoritaria e sconosciuta.