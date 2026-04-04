La Promessa anticipazioni 5 aprile: Manuel spiazza Curro, mistero Jacobo

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro e Lope cercano un legame tra Jacobo e una tragedia del passato, Manuel fornisce informazioni che complicano tutto. Intanto, Padre Samuel finisce nel mirino del Vescovo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lope consegna a Vera il prezioso bracciale. La ragazza resta pietrificata dal valore del gioiello e mette il cuoco con le spalle al muro, esigendo di sapere la reale provenienza di un oggetto così costoso. Mentre il Duca Lisandro continua a umiliare Curro, non si accorge che Adriano lo osserva. Grazie al suo passato, il mezzadro ha un'illuminazione inquietante: ricorda di aver visto il Duca anni prima come assiduo frequentatore del Conte de Monteverde, coinvolto in affari loschi e feste scandalose.

Questa informazione potrebbe diventare l'arma definitiva per ricattare il potente consigliere del Re. Intanto, il castello di bugie di Toño crolla definitivamente. Manuel, indagando per conto proprio, scopre che nella zona della presunta rapina non sono avvenuti furti recenti. Furioso per la manipolazione subita, il marchesino convoca il Sergente Burdina affidandogli un incarico ufficioso: scavare nel passato di Toño e scoprire dove siano finiti realmente i soldi del progetto.

Jacobo Monteclaro è Gonzalo Ramos

La Promessa anticipazioni, Il fantasma di Esteban: Jacobo cerca vendetta?

Curro e Lope sono ormai convinti che Jacobo nasconda un movente personale dietro il suo arrivo alla tenuta e, soprattutto, dietro l'attentato alla vita di Curro. Il sospetto dei due ragazzi cade su un nome dimenticato: Esteban, un giovane pilota morto tragicamente durante un volo di prova a cui aveva partecipato anche Manuel.

Curro ipotizza che Jacobo sia in realtà il fratello di Esteban, giunto a La Promessa per vendicare quella morte che ritiene responsabilità dei Luján. Per confermare i suoi sospetti, Curro affronta Manuel chiedendo dettagli precisi sul suo rapporto con il defunto Esteban. Tuttavia, le risposte del marchesino invece di fare luce gettano i ragazzi nel caos più totale.

Maria e Padre Samuel

Manuel conferma che Esteban era nato a Oviedo, mentre Jacobo proviene da una città completamente diversa. Questa discrepanza geografica smonta apparentemente la teoria del legame di sangue. Curro e Lope si ritrovano punto e a capo: se Jacobo non è il fratello di Esteban, chi è veramente e perché odia così tanto la famiglia?

Padre Samuel nei guai: Maria entra in azione

Al piano della servitù scoppia un nuovo caso. Padre Samuel riceve una durissima lettera di richiamo dal Vescovo, un segnale che qualcuno ha segnalato il suo comportamento. Maria mossa dalla solidarietà, cerca di ottenere informazioni discrete per capire cosa stia succedendo davvero e chi stia tramando nell'ombra contro il prete del palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel chiama la caserma della Guardia Civile di Valverde de la Jara