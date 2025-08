La Promessa anticipazioni 7 agosto: Cruz e Alonso umiliati alla festa dei conti di Urbizu

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Alla festa dei conti di Urbizu i Duchi De Los Infantes, hanno orchestrato un colpo basso per vendicarsi degli ex consuoceri.

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Pelayo,voler lasciare la tenuta dopo le nozze. Catalina lo supplica di restare almeno fino alla nascita del bambino.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

José Juan si rivolge a Don Lorenzo chiedendogli senza mezzi termini di aiutarlo a far sposare Curro con Julia, ma anche di liberarsi definitivamente del giovane, che ha sempre creduto suo figlio. I due, complici da tempo, sfruttano il senso di colpa di Curro per la morte di Paco. Tuttavia, Martina, nascosta dietro la porta, ascolta tutta la conversazione.

Sconvolta, avverte immediatamente il baronetto, rivelandogli l'inganno e l'interesse esclusivo di José Juan per il denaro, non per la felicità di Julia. Nonostante l'allarme di Martina, Curro fatica a credere al tradimento di Lorenzo. Nel frattempo, Pelayo confida a Catalina la volontà di lasciare la tenuta dopo il matrimonio, provocando un nuovo scontro tra i due.

Pelayo parla con Cruz

Anticipazioni de La Promessa: Romulo e Pia sono al servizio dei Duchi De Los Infantes

Pelayo manifesta l'intenzione di lasciare la tenuta dei Luján dopo il matrimonio. Catalina, però, gli chiede di poter rimanere nella sua casa almeno fino alla nascita del bambino. Il conte, tuttavia, non sembra condividere la sua richiesta e, invitando Simona, Candela e tutta la servitù alle nozze, annuncia anche la sua imminente partenza.

Nel frattempo, Teresa, venuta a sapere della decisione del fratello di trasferirsi in Portogallo, chiede a Petra - in nome di Feliciano - di smettere di tormentare Marcelo. Solo per amore del suo compianto figlio, la governante accetta di mettere fine alle ostilità.

Cruz e Don Alonso fanno ritorno dalla festa organizzata dai conti di Urbizu, che per loro si rivela un completo disastro. I due scoprono infatti che Don Romulo e Pia lavorano ora per i Duchi de Los Infantes. I genitori di Jimena, in questo modo, hanno deciso di vendicarsi degli ex consuoceri. Nonostante questo, i duchi non sono responsabili delle maldicenze che circolano sul presunto tradimento di Alonso.

La signora Ros interpretata da Gemma Brio

Furiosa, la marchesa chiede al marito di far tornare Romulo e Pia a lavorare per loro. Ma Alonso, più adirato con lei che con gli altri, le risponde che dovrà essere lei a rimediare alla situazione, visto che era stata proprio Cruz a insistere per il licenziamento di Pia, decisione che ha spinto Romulo a dare le dimissioni.

Intanto, Jana inizia le lezioni con la signora Ros, la tutrice scelta da Cruz per insegnarle le buone maniere. In realtà, si tratta di un piano della marchesa per spingere la fidanzata di suo figlio a lasciare la tenuta. Quella sera stessa, Jana chiede a Maria di restare a dormire con lei nella sua stanza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo propone a Catalina di andare a vivere soli una volta sposati.