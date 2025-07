La Promessa anticipazioni 31 luglio: Marcelo stanco delle accuse di Petra prende una drastica decisione

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Dopo le accuse ingiuste della governante, il valletto è allo stremo. Intanto Cruz organizza una cena per accogliere Jana

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: forte del sostegno di Petra, Martina si ribella ancora una volta ad Ayala.

Nonostante le pressioni di Cruz, determinata a partecipare alla festa per dimostrare la solidità del suo matrimonio, Alonso rifiuta di accompagnarla, temendo un confronto diretto con i duchi de Los Infantes. Nessuno dei due immagina che dietro i pettegolezzi sull'infedeltà di Alonso si celi un piano orchestrato da Lorenzo. Intanto, Jana fatica a sentirsi a suo agio tra i nobili.

Malgrado gli sforzi, la giovane non riesce a dimenticare il passato da cameriera e trova spesso pretesti per tornare tra le sue vecchie amiche. Questo atteggiamento infastidisce Cruz, che incarica Petra di controllarla e impedirle contatti con la servitù, parte di un piano più articolato. Nel frattempo, Teresa prende le misure a Jana per realizzarle nuovi abiti, un dono scelto da Cruz, ma con intenzioni tutt'altro che innocenti.

Anticipazioni de La Promessa: Curro rivela a Martina perché deve sposare Julia

Mentre Cruz organizza una cena di benvenuto per Jana, Samuel confessa a Maria di essere stato lui a rubare il crocifisso, spiegandole i motivi che lo hanno spinto a compiere quel gesto. Nel frattempo, Pelayo ha preso una decisione importante: sposerà Catalina, nonostante il figlio che la marchesina aspetta non sia suo. Le nozze si avvicinano e si celebreranno nella cappella della tenuta, con Samuel incaricato di officiare il matrimonio.

Intanto, Martina affronta nuovamente Ayala, forte del sostegno di Petra. Quest'ultima ha accusato Marcelo di essere un ladro, tirandolo in mezzo alla questione del furto del crocifisso. Il valletto, ormai nel mirino della governante, si lamenta con Ricardo del comportamento di Petra, convinta che lui abbia anche tradito Teresa baciando un'altra cameriera.

Stanco della situazione, Marcelo confessa a Teresa la sua intenzione di lasciare la tenuta e la Spagna e partire per il Portogallo. Nel frattempo, Curro rivela a Martina di non poter rifiutare il matrimonio con Julia, soprattutto ora che Lorenzo, alleato del fratello di Paco, ha deciso di mettergli pressione.

