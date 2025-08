La Promessa anticipazioni 5 agosto: Cruz assume un’istitutrice per aiutare Jana, ma il suo fine è subdolo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Cruz trama nell'ombra e ingaggia una donna per insegnare le buone maniere a Jana, con un solo obiettivo: allontanarla per sempre da Manue

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Petra e Martina vogliono svelare l'inganno del conte, che si sarebbe avvelenato da solo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana apre il suo cuore a Manuel, rivelandogli il vero motivo per cui evita i momenti conviviali con la sua famiglia: non si sente accettata, si percepisce fuori posto tra i nobili e le loro rigide convenzioni. Le sue parole colpiscono profondamente il giovane, che le assicura il suo appoggio. Determinato a mettere fine a quella tensione, Manuel promette di affrontare i genitori, convinto che, una volta compreso il disagio della ragazza, smetteranno di riservarle un'accoglienza fredda e distaccata.

Nel frattempo, Cruz sembra mostrare un'inaspettata apertura verso Jana, atteggiandosi a donna comprensiva e gentile. Ma dietro il suo sorriso si cela un piano ben architettato: la marchesa sta tramando nell'ombra, pronta a colpire l'ex cameriera e a ostacolare il legame con suo figlio con una mossa strategica e calcolata. Intanto, Martina e Petra, sempre più unite da un'intesa complice e pericolosa, decidono che è giunto il momento di passare all'azione. Il loro obiettivo è chiaro: liberarsi una volta per tutte del conte Ayala.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole mettere Jana sotto pressione

Martina e Petra affrontano a muso duro il conte Ayala e lo mettono alle strette: se non lascerà la tenuta una volta per tutte, riveleranno a Cruz e Alonso la verità, ovvero che si è avvelenato da solo per far internare Martina, come Lorenzo ha confidato alla ragazza. Ayala, però, convinto che le due stiano bluffando, non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e rilancia la sfida.

Intanto, Manuel confida a sua madre che Jana si sente a disagio nella nuova vita che sta conducendo, tanto da disertare le cene di famiglia e rinchiudersi nella sua stanza. Nonostante l'amore che prova per Manuel, Jana continua a sentirsi fuori posto e percepisce di non essere accettata dal resto della nobiltà.

Cruz, decisa a liberarsi dell'ex cameriera, finge ancora una volta compassione. Dopo aver ascoltato il racconto del figlio, escogita un piano subdolo: assumere un'istitutrice che insegni a Jana le buone maniere. Un gesto che all'apparenza sembra gentile, ma che nasconde un intento crudele. L'obiettivo della marchesa è chiaro: tormentare Jana con le rigide regole dell'etichetta, affinché si senta inadatta al mondo aristocratico, perda fiducia in sé stessa e rinunci per sempre a Manuel.

