La Promessa anticipazioni 6 gennaio: Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il ritorno di Curro come servo provoca tensioni, Leocadia si sente tradita da Don Alonso e prende decisioni drastiche.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A Palazzo la tensione è insostenibile. Maria, sfinita dal lutto per Jana e dalle cattiverie di Petra, ha un malore e sviene. Mentre Simona attacca la governante, Teresa spiazza tutti schierandosi con Petra, spaccando la servitù. Intanto Candela, incapace di mantenere il segreto sulla miseria di Antonio, confida la verità a Lope per trovare sostegno.

Il dolore di Manuel si trasforma in una furia cieca: dopo aver aggredito Teresa, il marchesino riversa il suo risentimento su Curro, respingendo ogni tentativo di conforto. Per Curro, però, il peggio deve ancora arrivare. Oltre a dover fuggire da Angela per evitare scandali, il giovane subisce l'umiliazione definitiva: Don Ricardo lo nomina valletto personale di Don Lorenzo. Per il Capitano inizia una vendetta spietata, pronto a sfruttare il nuovo ruolo del ragazzo per tormentarlo e ribadire la sua sottomissione.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: L'ultimatum di Leocadia e lo scacco a Petra

Il ritorno di Curro come valletto continua a scatenare reazioni a catena, portando a decisioni drastiche e scontri aperti tra le mura del palazzo. L'orgoglio di Leocadia è ferito: il fatto che Don Alonso abbia riaccolto Curro alla tenuta, seppur come servo, è per lei un affronto imperdonabile, avendo lei garantito al Re che il ragazzo sarebbe sparito per sempre.

Per ritorsione, la donna annuncia la sua partenza immediata insieme alla figlia Angela. Prima di lasciare il palazzo, Leocadia mette a segno un'ultima mossa per ribadire il suo potere: convoca Lope nelle stanze di Petra per dettare le sue volontà sul menù, scavalcando completamente l'autorità della governante e lasciandola furiosa per l'ennesima umiliazione subita.

La determinazione di Ana e le speranze di Santos

Nonostante Don Ricardo sia stato categorico con il figlio, dichiarando che non ci sarà mai un ritorno di fiamma, Ana non ha alcuna intenzione di rassegnarsi. La donna rassicura Santos, promettendogli che lotterà con ogni mezzo per riconquistare il marito. Questa sua ostinazione continua ad alimentare le pericolose illusioni del ragazzo, convinto che la sua famiglia possa presto riunirsi.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Lo scontro tra Martina e Jacobo: Questioni di genere

Martina, decisa a onorare l'incarico ricevuto da Catalina, si immerge con dedizione nelle trattative con i mezzadri. Tuttavia, la sua intraprendenza scatena la gelosia e il maschilismo di Jacobo. Il giovane, infastidito dal ruolo attivo della fidanzata in questioni che ritiene esclusivamente maschili, decide di intervenire. Jacobo si rivolge ad Alonso e Lorenzo, lamentando che Martina stia trascurando i preparativi del matrimonio per occuparsi di affari che "non competono a una donna", cercando così di boicottare l'operato della ragazza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 564 - seconda parte