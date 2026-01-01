La Promessa anticipazioni 2 gennaio: Curro accetta di diventare lacchè per scoprire chi ha ucciso Jana

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo aver protetto Ramona, Curro compie un gesto estremo per rientrare nella tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'arrivo di Leocadia ha alterato gli equilibri: il suo carattere autoritario spinge Petra all'esasperazione, ma Rómulo impone il silenzio. Nonostante i conflitti, il sostegno economico della nobildonna è infatti l'unica risorsa capace di garantire la sopravvivenza della famiglia e della proprietà. Parallelamente, Curro affronta il dolore per il ripudio e la morte di Jana. Stabilitosi da Ramona, il giovane inizia un'indagine privata per trovare l'assassino della sorella.

Nonostante l'arresto della marchesa, Curro è convinto dell'innocenza di Cruz e, per non esporre Ramona a ritorsioni, la convince ad allontanarsi temporaneamente. Infine, la gestione dei mezzadri passa nelle mani di Martina, chiamata a sostituire una Catalina provata da una gravidanza difficile. Martina deve però fare i conti con l'arroganza di Jacobo: il fidanzato tenta di ostacolarla sostenendo che il lavoro agricolo e contabile sia di esclusiva competenza maschile.

Manuel e Catalina

La Promessa anticipazioni: Manuel e Catalina sono senza parole per il nuovo ruolo del fratellastro

Determinato a rientrare alla tenuta, Curro mette in atto un piano inaspettato dopo aver messo al sicuro Ramona. Per tornare a La Promessa, sceglie la via più difficile e umiliante: chiede e ottiene da Don Alonso di essere assunto come lacchè, entrando ufficialmente a far parte della servitù. La notizia lascia sbigottiti Manuel, Catalina e Martina, incapaci di reagire di fronte a un declassamento così drastico.

Reazioni contrastanti tra le mura della tenuta

Mentre i nobili sono increduli, i membri della servitù accolgono Curro con grande sensibilità. Pia, Maria e Teresa gli mostrano affetto e vicinanza, pur faticando a dargli del "tu" come richiesto dal ragazzo, ma gli promettono che lo aiuteranno. Al contrario, Santos appare profondamente risentito e infastidito dalla novità.

L'ira di Leocadia

La reazione più violenta arriva però da Leocadia. La donna, che aveva garantito al Re l'allontanamento definitivo del giovane dopo il ripudio, vive il suo ritorno come un tradimento. In preda alla rabbia, la donna affronta Alonso rinfacciandogli tutto il supporto economico fornito fino a quel momento e annuncia, per protesta, la sua imminente partenza dalla tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 562 - seconda parte