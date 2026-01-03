La Promessa anticipazioni 4 gennaio: Manuel rinuncia all’Italia e resta con la famiglia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: L'arrivo inatteso di Antonio mette Candela in allarme. Il giovane confessa di aver perso tutto e chiede di nascondere la verità a Simona.

A Palazzo la tensione è alle stelle. Curro, tornato come lacchè, subisce l'ostilità di Leocadia, che gli vieta ogni contatto con la figlia Angela per rimarcare il suo nuovo rango sociale. Di questa caduta ne approfitta il Capitano Lorenzo: spinto da un antico odio, ottiene di avere il giovane come valletto personale per sottoporlo a continue umiliazioni. Curro, tuttavia, accetta ogni sopruso pur di indagare segretamente sull'omicidio di Jana.

Nel frattempo, Don Romulo mette in guardia Don Ricardo sulla sua vicinanza ad Ana: l'ambiguità del loro rapporto sta illudendo il figlio Santos su una possibile riconciliazione dei genitori. Infine, l'equilibrio della servitù è scosso dall'arrivo improvviso di Antonio, figlio della cuoca Simona, che si presenta al rifugio di Padre Samuel portando con sé nuovi misteri e potenziali complicazioni per la madre.

La Promessa anticipazioni: Il segreto di Antonio e il timore di Candela

L'improvviso arrivo di del figlio di Simona, al rifugio di Padre Samuel getta Candela in uno stato di profonda agitazione. Temendo ripercussioni per la sua cara amica Simona, Candela decide di affrontare Antonio, privatamente. La verità che emerge è drammatica: dall'ultima volta che è stato alla tenuta, la vita di Antonio è andata in pezzi. Il giovane ha perso la moglie, i figli e l'impiego, ritrovandosi ora a vivere nell'indigenza più assoluta. Per non dare un dolore alla madre, Antonio stringe un patto di silenzio con Candela: davanti a Padre Samuel dovranno fingere di non conoscersi e Simona non dovrà sapere nulla della sua miseria.

Il dolore di Manuel e il sacrificio per la famiglia

Il lutto per la tragica morte di Jana ha lasciato il marchesino in un abisso di depressione dal quale non riesce a riemergere. Nel tentativo di fuggire dai ricordi dolorosi, Manuel progetta di lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia. Tuttavia, di fronte alle accorate suppliche di Don Alonso, preoccupato per lo stato del figlio, Manuel decide di sacrificare il proprio desiderio di libertà e accetta di restare a Luján, pur portando nel cuore un vuoto incolmabile.

Nuovi equilibri alla tenuta

Mentre Blanca saluta gli abitanti del palazzo lasciando la tenuta, la nuova vita di Curro tra la servitù prende forma. Don Romulo decide di sistemare l'ex baronetto nella stanza insieme a Padre Samuel, segnando un definitivo distacco dal suo passato nobiliare.

Santos e Ana

Le illusioni di Santos

Sul fronte familiare, continua il difficile confronto tra Don Ricardo e suo figlio. Nonostante Ricardo tenti in ogni modo di essere onesto con Santos, ribadendo di non provare più alcun sentimento per Ana, il ragazzo si ostina a non voler accettare la realtà. Alimentato da una speranza disperata, Santos continua a illudersi che i suoi genitori possano riconciliarsi e ricostruire, insieme a lui, la famiglia di un tempo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 563 - seconda parte