La Promessa anticipazioni 6 agosto: Martina scopre il complotto di Lorenzo ai danni di Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Martina scopre il piano segreto di José Juan e Don Lorenzo per ingannare Curro e decide di raccontargli tutto, ma lui fatica a crederle.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Curro viene messo in guardia da Martina sul perfido accordo tra José Juan e Don Lorenzo

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina e Petra affrontano Ayala e lo mettono alle strette: se non lascerà la tenuta racconteranno ai marchesi che si è avvelenato da solo per far internare Martina, come Lorenzo ha confidato alla ragazza. Il conte però, convinto che le due stiano bluffando, non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto.

Manuel confida a sua madre che Jana si sente a disagio e per questo diserta le cene di famiglia, la ragazza continua a sentirsi fuori posto. Cruz, decisa a liberarsi dell'ex cameriera, decide di assumere un'istitutrice che insegni alla fidanzata di suo figlio le buone maniere. L'obiettivo della marchesa è tormentare Jana con le rigide regole dell'etichetta, affinché si senta inadatta al mondo aristocratico e rinunci per sempre a Manuel.

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo confida a Catalina il suo desiderio di lasciare la tenuta dopo le nozze

José Juan si reca da Don Lorenzo e, senza giri di parole, gli chiede di aiutarlo a far sposare Curro con Julia e, allo stesso tempo, di liberarsi una volta per tutte del giovane, che per anni ha creduto essere suo figlio. I due, da tempo alleati alle spalle del povero Curro, approfittano del senso di colpa che il ragazzo prova per la morte di Paco.

Quello che non sanno è che Martina, nascosta dietro la porta, ha sentito ogni parola. Sconvolta, corre immediatamente ad avvertire il baronetto, raccontandogli che il suo patrigno e il fratello di Paco hanno stretto un accordo per ingannarlo e che José Juan è interessato soltanto al suo denaro e non alla felicità di Julia.

Nonostante le rivelazioni di Martina, Curro fatica a credere che Lorenzo possa tradirlo in questo modo subdolo alleandosi con un uomo del quale non sa nulla. Intanto, Pelayo confida a Catalina di voler lasciare la tenuta dopo il matrimonio, ma la marchesina non condivide affatto questa decisione. Tra i due nasce così un nuovo motivo di scontro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jose Juan e Lorenzo discutono del futuro di Julia e Curro.