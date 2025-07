La Promessa anticipazioni 20 luglio: Martina affronta Don Lorenzo e scopre l’inganno di Ayala

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Martina mette alle strette Don Lorenzo e scopre che Ayala ha finto di avvelenarsi per farla internare, alla promessa arriva Padre Samuel.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: nonostante le insistenze di Cruz, Jana non si sente pronta a cambiare vita e trasferirsi ai piani nobili

Riassunto dell'episodio precedente:

La duchessa di Carril fa ritorno alla tenuta e impone al Capitano di tenersi lontano da sua figlia, mettendo in guardia anche Vera sui pericoli rappresentati da quell'uomo spietato, capace perfino di ricattarla. Don Lorenzo, infatti, conoscendo un segreto della nobildonna, l'ha obbligata a diffondere calunnie su una presunta infedeltà di Alonso, con l'obiettivo di ferire profondamente Cruz.

Nel frattempo, Martina è sempre più turbata dalla crescente complicità tra Don Lorenzo e Ayala. Il Conte, deciso ad assicurarsi il sostegno di De La Mata, ha scelto di ricattarlo: se non prenderà le sue parti quando Alonso cercherà di cacciarlo dalla tenuta, rivelerà scottanti verità sulla morte di sua moglie. Questo repentino avvicinamento tra i due insospettisce Martina, che decide di affrontare Don Lorenzo faccia a faccia, decisa a scoprire cosa si nasconde dietro quella alleanza.

Jana

Anticipazioni de La Promessa, Cruz avvisa la servitù: Jana va trattata come una vera signora

Martina affronta Don Lorenzo e riesce a farlo crollare: l'uomo confessa che, in passato, il Conte Ayala si è avvelenato da solo, mettendo in atto un piano diabolico per farla passare per instabile e farla rinchiudere in manicomio. Ora che la marchesina conosce finalmente la verità, è determinata a ottenere giustizia: è pronta a prendersi la sua rivincita e affrontare il Conte a viso aperto.

Nel frattempo, la duchessa Amalia mette in guardia Vera contro Don Lorenzo. Dopo questo avvertimento, la donna può finalmente lasciare il palazzo. Intanto, Don Romulo è deciso ad abbandonare La Promessa: le sue dimissioni sono ormai definitive, dopo che Don Alonso ha scelto di non riassumere Pia. L'intera servitù è in agitazione per il suo addio imminente, profondamente scossa dalla sua decisione.

Alla tenuta arriva Padre Samuel, il nuovo sacerdote di Luján. L'uomo informa Jana, Teresa e Maria che dovrà alloggiare in una delle stanze del loro piano. In precedenza, Maria si era lasciata andare a un momento di debolezza con lui: la cameriera gli aveva confidato il suo dolore per la difficile situazione sentimentale con Salvador, e il prete aveva ascoltato con comprensione.

Manuel continua a insistere affinché Jana lasci i suoi alloggi e si trasferisca tra i nobili. Tuttavia, la giovane non si sente ancora pronta per un cambiamento così drastico. Cruz, invece, è irremovibile: vuole procedere con quanto stabilito e pretende che l'ex cameriera venga ufficialmente accolta tra i piani alti. La marchesa ordina a Petra di informare tutto il personale: la fidanzata del figlio dovrà essere trattata come una vera signora e non più come una collega, com'è avvenuto fino a quel momento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Vera domanda alla madre perchè ha smesso di venire alla Promessa.