La Promessa, anticipazioni 21 maggio: Curro confessa a Julia il segreto di Paco, Petra mette nei guai Marcelo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Curro rivela a Julia - in realtà Matilde - la tragica verità sulla morte di Paco.

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 21 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il rancore di Petra verso Marcelo mette a rischio la vita di Julia.

Riassunto dell'episodio precedente

La morte improvvisa di Don Gregorio sconvolge l'equilibrio della tenuta, gettando Don Romulo in uno stato di forte tensione. L'arrivo del sergente con il pretesto di trovare qualcuno che si occupi del corpo del defunto alimenta ulteriormente l'ansia: l'uomo, infatti, è convinto che il colpevole si nasconda proprio a La Promessa. Nel frattempo, Jana si interroga sul futuro e sul significato del matrimonio che si avvicina.

Anche Curro vive un momento difficile: la scoperta della vera identità di Julia riapre vecchie ferite e lo costringe ad affrontare i traumi della guerra. Intanto, Lope si trova davanti a un dubbio sentimentale. L'attrazione per Vera cresce di giorno in giorno, ma le origini nobili della giovane lo fanno sentire inadeguato.

Curro interpretato da Xavi Lock

Anticipazioni de La Promessa: Maria salva la vita a Julia

Da quando è arrivato alla tenuta come marito di Teresa, Marcelo è finito nel mirino di Petra. Quest'ultima nutre un profondo risentimento nei suoi confronti: lo accusa di aver preso il posto che un tempo apparteneva al povero Feliciano nel cuore di Teresa, e non riesce a perdonare nemmeno lei, colpevole - a suo dire - di aver dimenticato troppo in fretta il giovane scomparso.

Spinta dalla gelosia e dal desiderio di far cacciare Marcelo dalla tenuta, Petra mette in atto un piano subdolo: lo convince a consegnare a Julia una torta contenente noci, ben sapendo che la ragazza è gravemente allergica. Per fortuna, Maria riesce a intervenire in tempo e a evitare il peggio, ma l'episodio rischia di costare caro a Marcelo, che ora si trova sul filo del licenziamento.

Nel frattempo, Curro è tormentato dai sensi di colpa dopo aver scoperto la vera identità di Julia, che in realtà è Matilde, la fidanzata di Paco, commilitone di Manuel e del barone De Linaja. Incapace di tenere ancora tutto dentro, Curro rivela a Matilde una verità dolorosa: Paco è morto durante una sosta imprevista presso un ruscello, voluta proprio da lui. In quel momento, un soldato tedesco ha colpito Paco a morte, lasciando Curro segnato da un senso di colpa insopportabile.

