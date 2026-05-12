Scaletta Eurovision 2026, orari della prima semifinale stasera su Rai 2: c’è Sal Da Vinci

Stasera alle 21:00 su Rai 2, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, andrà in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, ospitato dall'Austria dopo la vittoria di JJ un anno fa.

Conduttori della versione internazionale saranno Victoria Swarovski (cantante, pilota ma soprattutto ereditiera dell'impero dei celebri cristalli) e Michael Ostrowski. Il commento in italiano è affidato a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.

Una serata in cui l'Italia sarà rappresentata non soltanto da Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, ma anche da Senhit per San Marino, che si esibisce in coppia con Boy George.

La scaletta completa della prima semifinale

Saranno 15 stasera le canzoni in gara, a cui si aggiungono le performance di Italia e Germania, non in gara in quanto nel gruppo dei cosiddetti "Big 4" (erano 5 fino a un anno fa ma la Spagna ha deciso di boicottare la manifestazione vista la presenza di Israele).

Ecco la scaletta completa di orari di martedì 12 maggio. Ricordiamo che stasera potrà votare anche il pubblico dall'Italia, vista la presenza di Sal Da Vinci sul palco (dove si esibirà accompagnato dalla coreografia ideata da Marcello Sacchetta, a cui parteciperà anche la ballerina Francesca Tocca). In nessun caso però gli spettatori italiani potranno votare per il cantautore partenopeo, come previsto dal regolamento.

21:00 - Sigla d'apertura EBU e filmato "Life of Toni".

21:03 - Opening Act: Vicky Leandros canta "L'amour est bleu".

21:05 - Ingresso conduttori e boato del pubblico

21:06 - Saluti istituzionali e spiegazione delle modalità di voto

21:10 - Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova!

21:14 - Svezia: FELICIA - My System

21:18 - Croazia: LELEK - Andromeda

21:22 - Grecia: Akylas - Ferto

21:26 - Portogallo: Bandidos do Cante - Rosa

21:31 - Georgia: Bzikebi - On Replay

21:34 - Pausa pubblicitaria e collegamento dalla Green Room

21:35 - Filmato: "Eurovision to Me"

21:39 - Italia (fuori gara in quanto Big 4): Sal Da Vinci - Per sempre sì

21:43 - Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

21:47 - Montenegro: Tamara Živković - Nova Zora

21:51 - Estonia: Vanilla Ninja - Too Epic to Be True

21:55 - Israele: Noam Bettan - Michelle

21:58 - Intervento di Michael e presentazione della Germania

22:00 - Germania (fuori gara): Sarah Engels - Fire

22:03 - Pausa pubblicitaria e filmato "Professor Eurovision - Zero Points"

22:07 - Belgio: ESSYLA - Dancing on the Ice

22:11 - Lituania: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

22:15 - San Marino: SENHIT - Superstar

22:19 - Polonia: ALICJA - Pray

22:23 - Serbia: Lavina - Kraj mene

22:27 - Apertura del televoto

22:36 - Interval Act: Performance acrobatica del gruppo Zurcaroh

22:45 - Chiusura ufficiale delle votazioni

22:46 - Pausa pubblicitaria e quiz "Douze Points"

22:52 - Sketch comico: "Milkshake Man" con Go-Jo

22:55 - Performance musicale "Opposites"

23:00 - Anteprima dei partecipanti alla seconda semi-finale

23:04 - Trasferimento dei conduttori al Desk delle votazioni

23:05 - 23:11 - Annuncio dei 10 Paesi qualificati per la finale

23:12 - Saluti finali dei conduttori e festa in Green Room con gli artisti

23:14 - Fine del collegamento e titoli di coda

Al termine della serata da Vienna, su Rai 2 andrà in onda il film Whitney: Una Voce Diventata Leggenda.