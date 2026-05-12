Scaletta Eurovision 2026, orari della prima semifinale stasera su Rai 2: c’è Sal Da Vinci

Stasera alle 21:00 su Rai 2, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, andrà in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, ospitato dall'Austria dopo la vittoria di JJ un anno fa.
Conduttori della versione internazionale saranno Victoria Swarovski (cantante, pilota ma soprattutto ereditiera dell'impero dei celebri cristalli) e Michael Ostrowski. Il commento in italiano è affidato a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
Una serata in cui l'Italia sarà rappresentata non soltanto da Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, ma anche da Senhit per San Marino, che si esibisce in coppia con Boy George.
La scaletta completa della prima semifinale
Saranno 15 stasera le canzoni in gara, a cui si aggiungono le performance di Italia e Germania, non in gara in quanto nel gruppo dei cosiddetti "Big 4" (erano 5 fino a un anno fa ma la Spagna ha deciso di boicottare la manifestazione vista la presenza di Israele).
Ecco la scaletta completa di orari di martedì 12 maggio. Ricordiamo che stasera potrà votare anche il pubblico dall'Italia, vista la presenza di Sal Da Vinci sul palco (dove si esibirà accompagnato dalla coreografia ideata da Marcello Sacchetta, a cui parteciperà anche la ballerina Francesca Tocca). In nessun caso però gli spettatori italiani potranno votare per il cantautore partenopeo, come previsto dal regolamento.
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21:00 - Sigla d'apertura EBU e filmato "Life of Toni".
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21:03 - Opening Act: Vicky Leandros canta "L'amour est bleu".
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21:05 - Ingresso conduttori e boato del pubblico
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21:06 - Saluti istituzionali e spiegazione delle modalità di voto
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21:10 - Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova!
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21:14 - Svezia: FELICIA - My System
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21:18 - Croazia: LELEK - Andromeda
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21:22 - Grecia: Akylas - Ferto
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21:26 - Portogallo: Bandidos do Cante - Rosa
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21:31 - Georgia: Bzikebi - On Replay
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21:34 - Pausa pubblicitaria e collegamento dalla Green Room
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21:35 - Filmato: "Eurovision to Me"
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21:39 - Italia (fuori gara in quanto Big 4): Sal Da Vinci - Per sempre sì
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21:43 - Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
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21:47 - Montenegro: Tamara Živković - Nova Zora
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21:51 - Estonia: Vanilla Ninja - Too Epic to Be True
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21:55 - Israele: Noam Bettan - Michelle
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21:58 - Intervento di Michael e presentazione della Germania
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22:00 - Germania (fuori gara): Sarah Engels - Fire
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22:03 - Pausa pubblicitaria e filmato "Professor Eurovision - Zero Points"
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22:07 - Belgio: ESSYLA - Dancing on the Ice
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22:11 - Lituania: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
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22:15 - San Marino: SENHIT - Superstar
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22:19 - Polonia: ALICJA - Pray
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22:23 - Serbia: Lavina - Kraj mene
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22:27 - Apertura del televoto
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22:36 - Interval Act: Performance acrobatica del gruppo Zurcaroh
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22:45 - Chiusura ufficiale delle votazioni
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22:46 - Pausa pubblicitaria e quiz "Douze Points"
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22:52 - Sketch comico: "Milkshake Man" con Go-Jo
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22:55 - Performance musicale "Opposites"
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23:00 - Anteprima dei partecipanti alla seconda semi-finale
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23:04 - Trasferimento dei conduttori al Desk delle votazioni
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23:05 - 23:11 - Annuncio dei 10 Paesi qualificati per la finale
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23:12 - Saluti finali dei conduttori e festa in Green Room con gli artisti
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23:14 - Fine del collegamento e titoli di coda
Al termine della serata da Vienna, su Rai 2 andrà in onda il film Whitney: Una Voce Diventata Leggenda.