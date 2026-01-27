La Promessa anticipazioni 28 gennaio: Pia scopre la verità sulla morte di Jana

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre la servitù tenta di restare unita, una missione notturna e una sparizione improvvisa rischiano di far crollare il precario equilibrio della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo il dolore per Jana, Manuel compie una scelta drastica: rinuncia all'Italia, ma non alla libertà. Resta a La Promessa trasformando il volo in un'attività redditizia per risanare le finanze dei Luján, sfidando così l'autorità del padre. Parallelamente, Martina cerca disperatamente di mediare tra Catalina e Adriano. Nonostante la fermezza della cugina nel rifiutare il padre dei suoi figli, Martina convince Adriano a non fuggire, sperando che il tempo ammorbidisca il cuore della marchesina.

La tensione sale ai piani alti quando Leocadia, approfittando della fragilità di Alonso, si insedia negli appartamenti di Cruz. L'audacia della donna sconcerta Manuel e Don Lorenzo, che ora vedono in lei un'usurpatrice pericolosa e iniziano a tramare per arginarne l'influenza

Maria e Teresa

La Promessa anticipazioni: La scoperta di Pia

L'ossessione di Curro per la verità ha spinto l'indagine verso un punto di non ritorno. Convinto che Jana sia stata avvelenata, il giovane è pronto a tutto pur di incastrare il colpevole, anche a riesumare il corpo della sorella. In un gesto di estremo amore e protezione, Pia decide di farsi carico dell'orrore materiale: per risparmiare a Curro lo strazio di vedere i resti della sorella, si reca lei stessa al cimitero. Con il fiato sospeso e la consapevolezza che la profanazione di una tomba le costerebbe la prigione, Pia inizia la macabra ricerca e scopre che Curro aveva ragione: Jana è stata avvelenata.

Maria Fernandez: Un addio interrotto

Il dolore per la perdita dell'amica del cuore è diventato una prigione per Maria. Nonostante il licenziamento sia stato ritirato, la ragazza non riesce più a respirare tra le mura che le ricordano Jana in ogni angolo. Con la lettera di dimissioni già scritta e la ferma intenzione di andarsene per sempre, Maria viene bloccata all'ultimo istante da Lope. Il cuoco, intuendo che la ragazza sta agendo sotto il peso del dolore, tenta un ultimo, disperato colloquio per convincerla che fuggire non curerà il suo cuore infranto.

Candela e Simona

La sparizione di Antonio e la disperazione di Simona

L'intervento di Candela, seppur mosso dall'affetto per l'amica, si trasforma in un boomerang disastroso. Dopo aver rimproverato aspramente Antonito per il modo crudele in cui ha trattato Simona, la situazione è precipitata: il giovane, sentendosi braccato e umiliato, è fuggito segretamente da La Promessa. Ora Simona è nello sconforto più totale: ha ritrovato suo figlio solo per perderlo di nuovo, e nessuno sa dove il ragazzo possa essere andato in quelle condizioni.