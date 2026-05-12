Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

Oggi, martedì 12 maggio, negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione del programma. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Con questo appuntamento si è chiuso il percorso di Ciro Solimeno nel format: il tronista ha scelto di lasciare lo studio con Elisa Leonardi.

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi

Giornata di grandi emozioni nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione di: Ciro Solimeno ha concluso il suo iter scegliendo Elisa Leonardi. Una decisione che avrebbe spiazzato parte del pubblico, convinto che il tronista fosse più vicino a Martina Calabrò. E invece, all'ultimo momento, Ciro avrebbe deciso di seguire le emozioni maturate nelle ultime settimane con Elisa.

Prima della scelta finale, il tronista ha incontrato Martina, la non scelta, spiegandole di non essere riuscito a costruire con lei quel sentimento necessario per iniziare una relazione fuori dagli studi televisivi.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Successivamente, Ciro ha fatto entrare Elisa Leonardi al centro studio. Dopo un lungo discorso ricco di emozione, il tronista le ha confessato di aver trovato in lei la ragazza che cercava. Lei, commossa, ha accettato la scelta. La coppia ha poi lasciato insieme il programma sotto la classica pioggia di petali rossi, regalando al pubblico uno dei momenti più emozionanti di questa stagione.

Chi è Ciro Solimeno

Nato a Pompei nel 2002, Ciro è un giovane campano di 24 anni, alto 1.88 m. si è laureato in Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di Salerno. È arrivato sul trono dopo una breve e discussa frequentazione con l'ex tronista Martina De Ioannon, di cui fu la scelta. Si definisce una persona estremamente istintiva e decisa, caratteristiche che lo hanno reso uno dei tronisti più seguiti della stagione 2025/2026.

Chi è Elisa Leonardi

Corteggiatrice siciliana, Elisa è laureata in fisioterapia e ha un passato nei concorsi di bellezza (Miss Italia e Miss Mondo). Descritta come "focosa" e impulsiva, ha avuto un rapporto turbolento con Ciro, fatto di fughe e ritorni. Ha ammesso di avere come "uomo ideale" un prototipo simile a Stefano De Martino: sicuro di sé e ironico.