La Promessa anticipazioni 11 maggio: Manuel riceve una misteriosa lettera di Cruz

Manuel riceve una misteriosa lettera di Cruz dal carcere e non sa se leggerla o distruggerla. Nel frattempo scopre da Romulo che il party per Adriano è una trappola per trovargli una moglie e dare un erede al casato.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Una lettera misteriosa scuote Manuel, mentre Romulo gli svela l'inquietante verità dietro la festa per Adriano: la caccia a una nuova sposa è aperta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Mentre Romulo osserva con profondo disagio il ritorno della donna e Pia si oppone fermamente alla sua reintegrazione, Leocadia gioca a carte scoperte: è lei la protettrice di Petra. Maria Fernandez non ha intenzione di restare a guardare. La cameriera affronta Samuel a muso duro, accusandolo senza mezzi termini di essere lui il responsabile del ritorno di Petra.

Dopo che lui e Curro non sono riusciti a entrare nella residenza del Duca De Carril, Lope prova a convincere Vera ad aiutarli a intrufolarsi nella dimora della sua famiglia. Pia e Curro sono in preda all'agitazione: Esmeralda è scomparsa. Dopo aver rivelato i segreti della gioielleria Llop e l'esistenza del quaderno, della donna si sono perse le tracce. Il timore è che i mandanti del delitto l'abbiano intercettata per metterla a tacere per sempre. Curro, inoltre, deve assistere impotente all'umiliazione di Angela da parte di Lorenzo.

Catalina e Adriano

La Promessa anticipazioni: Adriano va a lezioni di galateo

Catalina è consapevole che gli occhi di tutta la nobiltà saranno puntati su suo marito. Per evitare scandali o umiliazioni, la neo contessa si impegna strenuamente per preparare Adriano al grande evento. Cerca di insegnargli le buone maniere, il tono di voce adeguato e i protocolli necessari per non sfigurare davanti al Duca de Carril e agli altri invitati. Adriano, però, si sente sempre più un pesce fuor d'acqua in questo mondo di apparenze.

Romulo e Manuel

Manuel riceve una lettera da Cruz

Manuel riceve una lettera misteriosa che porta un sigillo inconfondibile: quello di sua madre, Cruz. Il marchesino resterà profondamente turbato e non sa se aprirla o bruciarla nel fuoco senza leggere il contenuto. Manuel va a chiedere consiglio a Romulo, durante la loro conversazione, il maggiordomo gli apre gli occhi sulla vera natura del party organizzato per Adriano. Romulo gli confessa che la stragrande maggioranza degli invitati arriverà accompagnata dalle figlie nubili.

Manuel deve dare un erede al Casato

L'intento del clan Luján e dei loro alleati è chiaro: approfittare della festa per trovare una nuova moglie a Manuel. La famiglia spera che il Marchesino contragga un matrimonio vantaggioso per assicurare un erede al casato, specialmente ora che la posizione di Catalina si è stabilizzata. Manuel si rende conto di essere la vera "preda" di una serata nata apparentemente per festeggiare Adriano.