GF Vip sondaggi: Volpe–Ilardo testa a testa per la finale, sfida al fotofinish

Il televoto del Grande Fratello Vip si infiamma: Adriana Volpe e Lucia Ilardo sono separate da pochissimi punti nei sondaggi e si giocano l'accesso alla finale in una sfida apertissima fino all'ultimo voto.

Questa sera, martedì 12 maggio, torna in prima serata il Grande Fratello Vip, con la sedicesima puntata dell'ottava edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si prepara a una serata decisiva: verrà infatti eletto il terzo finalista del programma. Dopo le prime due finaliste già definite, il televoto di questa settimana potrebbe cambiare gli equilibri della Casa.

Nomination della settimana: cinque concorrenti in bilico

Nell'ultima puntata sono finiti in nomination cinque concorrenti:

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Raimondo Todaro

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Sondaggi televoto: Adriana Volpe e Lucia Ilardo in testa

Secondo i sondaggi di Freeforum, anche questa settimana il verdetto sembra orientato verso una concorrente donna, confermando un'edizione particolarmente segnata dalla presenza femminile nelle dinamiche del programma. Le percentuali aggiornate del sondaggio mostrano una sfida molto serrata tra le prime due classificate:

Adriana Volpe: 41,43%

Lucia Ilardo: 39,28%

Raimondo Todaro: 11,07%

Raul Dumitras: 4,11%

Renato Biancardi: 4,11%

Adriana Volpe e Lucia Ilardo sono separate da pochissimi punti percentuali: il verdetto finale potrebbe cambiare fino all'ultimo voto. Più distaccato Raimondo Todaro, che nonostante il risultato nei sondaggi viene indicato da alcuni come possibile vincitore dell'edizione. Molto basse invece le probabilità per Dumitras e Biancardi.

Lucia Ilardo

Il caso Raul Dumitras e Francesca Manzini accende la polemica

Tra i concorrenti in nomination, Raul Dumitras è finito al centro di una forte polemica nata all'interno della Casa. Tutto è iniziato dopo un momento di gioco con Francesca Manzini, durante il quale lui le avrebbe dato un bacio nel confessionale. La situazione, però, ha generato un acceso dibattito tra i concorrenti.

Francesca ha raccontato l'episodio spiegando di aver vissuto il gesto in modo diverso rispetto a Raul: "Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava".

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Le tensioni nella Casa: accuse e reazioni infuocate

Le parole dell'imitatrice hanno acceso la discussione tra gli inquilini, con reazioni molto dure da parte di alcune concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Secondo alcuni, la ricostruzione di Francesca avrebbe esagerato la situazione, scatenando accuse reciproche e un clima sempre più teso nella Casa. In particolare, è stato contestato il modo in cui l'episodio è stato raccontato, ritenuto eccessivamente grave rispetto a quanto accaduto. La polemica ha ulteriormente diviso il gruppo, contribuendo a rendere questa puntata una delle più delicate dell'edizione.

Verso la puntata decisiva: chi sarà il terzo finalista?

Con nomination serrate, tensioni interne e sondaggi apertissimi, la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia decisiva. Il pubblico sarà chiamato a scegliere chi accederà alla finale senza passare dai prossimi turni eliminatori, in una delle sfide più incerte dell'intera edizione.