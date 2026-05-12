Le Iene Inside su Italia 1: stasera viaggio nei complotti tra UFO, Epstein e 11 settembre

Stasera su Italia 1 Le Iene Inside esplora il mondo delle teorie del complotto più discusse: dagli UFO ai file Epstein fino all'11 settembre, tra social, paura e narrazioni globali virali.

Stasera, martedì 12 maggio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Al centro della nuova puntata, intitolata Complotto globale, un viaggio nel mondo delle teorie cospirazioniste che negli ultimi anni hanno conquistato social, talk show e immaginario collettivo.

"Complotto globale": il nuovo speciale de Le Iene Inside

Condotto da Gaston Zama e scritto da Riccardo Spagnoli, lo speciale prova a raccontare non solo le principali teorie del complotto, ma anche i meccanismi psicologici e sociali che le alimentano. Un universo in cui ogni evento può trasformarsi in un indizio, ogni coincidenza in una prova e ogni notizia in una possibile copertura di un disegno nascosto.

Dalle scie chimiche a QAnon: tutte le teorie al centro della puntata

Nel corso della puntata verranno analizzati alcuni dei filoni cospirazionisti più diffusi e controversi degli ultimi anni, tra cui:

Il contenuto degli Epstein files e degli UFO files

Teorie sul Covid-19 e sull'Hantavirus

Scie chimiche e Terra piatta

Il presunto finto allunaggio

Le teorie sull'11 settembre

QAnon e il 5G killer

Le finte guerre e le narrazioni sul World Economic Forum

Un mosaico di racconti alternativi che continua a trovare spazio e diffusione nel dibattito pubblico globale.

Le teorie del complotto che diventano fenomeni mediatici

Lo speciale affronta anche casi che hanno superato i confini del web, diventando veri e propri fenomeni mediatici. Tra questi, la teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe un uomo, esempio di come una narrazione cospirazionista possa arrivare fino al centro del dibattito pubblico internazionale.

Il cuore dello speciale: perché crediamo ai complotti?

Complotto globale non si limita a elencare le teorie più estreme, ma prova a spiegare perché queste storie siano così potenti e resistenti. Tra i fattori chiave analizzati:

la crescente sfiducia nelle istituzioni

la paura del controllo globale

il bisogno di dare un ordine al caos

il ruolo dei social network nella diffusione delle narrazioni

Un ecosistema digitale in cui il sospetto può trasformarsi rapidamente in "verità condivisa".

Gli ospiti dello speciale de Le Iene Inside

La puntata vedrà anche la presenza di diversi volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura pop italiana, tra cui: Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Ornella Muti, Naike Rivelli e Flavia Vento Interventi che arricchiscono il racconto con uno sguardo pop e ironico sul tema del complottismo.

Le Iene Inside tra inchiesta e intrattenimento

Con il suo stile tra inchiesta e racconto televisivo, Le Iene Inside continua a esplorare temi complessi con un linguaggio accessibile, portando lo spettatore dentro uno dei fenomeni più discussi del nostro tempo. Al centro resta una domanda chiave: perché oggi abbiamo così bisogno di credere che dietro ogni cosa ci sia un complotto?