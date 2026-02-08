La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Alonso scopre Adriano in camera di Catalina!

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la nuova arrivata, l'infermiera Emilia, nasconde un legame misterioso con Don Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alla tenuta la tensione raggiunge il punto di rottura su più fronti. Le costanti pressioni di Don Lorenzo sortiscono l'effetto opposto a quello sperato: spinto a usare il pugno di ferro, Jacobo finisce per allontanare Martina. La giovane, distratta dai drammi familiari, chiede ufficialmente di rimandare le nozze, confermando i timori del Capitano e gelando il fidanzato.

Nel frattempo, Adriano è costretto a nascondigli umilianti per sfuggire a Don Alonso, ancora ignaro della verità sulla paternità dei gemelli, rende il loro domani un'incognita. Al contrario, Angela e Curro sfidano il divieto categorico di Leocadia, e decidono di vivere i propri sentimenti alla luce del sole. Questa dichiarazione di guerra all'autorità della nuova "padrona" segna un punto di non ritorno, minando i già fragili equilibri della tenuta.

La Promessa anticipazioni: Curro e Angela: un amore contro il destino

Il momento della verità è arrivato: Curro ha finalmente confessato ad Angela di amarla follemente. Il sentimento è ricambiato, ma il ragazzo, consapevole della sua nuova condizione di valletto, tenta di fare un passo indietro perché un uomo del suo rango non può stare con una nobile. Tuttavia, Angela non ci sta. La ragazza sprona Curro a non arrendersi, citando l'esempio di Manuel e la sua lotta per stare con Jana.

La fortuna ha voltato le spalle ai "clandestini". Durante una delle sue visite segrete a Catalina, Adriano viene sorpreso da Don Alonso, che entra nella stanza all'improvviso. Il Marchese esige spiegazioni immediate sulla presenza del mezzadro, ma Catalina reagisce prontamente con una mezza verità: lo presenta come l'eroe che le ha salvato la vita portandola in braccio alla tenuta durante il drammatico parto nel bosco. Alonso lo ringrazia freddamente.

Il mistero di Emilia: l'infermiera che scuote Romulo

Leocadia continua a muovere i fili della tenuta e fa arrivare a Palazzo Emilia, un'infermiera di alto livello incaricata di assistere Catalina e i neonati. Ma la nuova arrivata non è una sconosciuta per tutti: la sua comparsa lascia di sasso Don Romulo. Emilia è infatti una vecchia conoscenza del maggiordomo e il loro passato comune promette di portare alla luce segreti che Romulo avrebbe preferito lasciare sepolti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Adriano si conoscono per la prima volta alla Promessa.