La Promessa anticipazioni 30 gennaio: Catalina partorisce nel bosco ma rischia la vita

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina viene aiutata da Angela e Curro a partorire, ma la marchesina e uno dei due gemelli rischiano la vita.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre la natura reclama il suo corso in modo violento e inaspettato, la tenuta sprofonda nell'angoscia per la sorte della marchesina e dei suoi gemelli.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia compie una macabra scoperta notturna: il corpo riesumato di Jana presenta un colorito bluastro su pelle e unghie. Per Curro, questo dettaglio è la prova schiacciante di un avvelenamento. Il quadro criminale si delinea con chiarezza, collegando l'omicidio della ragazza alla strana morte del Dottor Gamarra e al recente sabotaggio della sella di Curro. Un assassino spietato agisce nell'ombra della tenuta per proteggere i propri segreti.

Nel frattempo, Manuel vive nel tormento. Dopo aver rinunciato al trasferimento in Italia, la permanenza a La Promessa si rivela una tortura emotiva, poiché ogni angolo gli ricorda l'amore perduto. Quando scopre che anche Maria Fernandez intende dimettersi, il Marchese la affronta con disperata sincerità. Manuel la supplica di restare, vedendo in lei l'unica persona capace di condividere e comprendere il suo immenso dolore. Maria si ritrova così davanti a un dilemma: fuggire dai ricordi dolorosi o restare per sostenere l'uomo che Jana ha tanto amato.

Curro e Catalina

La Promessa anticipazioni: Parto d'emergenza nel bosco

Il muro di ostilità alzato da Catalina contro Adriano viene improvvisamente abbattuto dal destino. Nonostante sia prossima al termine della gravidanza, la marchesina si avventura da sola nel bosco, venendo però seguita da Angela, insospettita dal suo comportamento. L'intuizione della ragazza si rivela provvidenziale: insieme a Curro, Angela trova Catalina riversa a terra, già travolta dalle doglie del parto.

In una situazione disperata e senza assistenza medica, Curro e Angela aiutano la marchesina a dare alla luce il primo dei due gemelli. Tuttavia, la nascita del secondo bambino presenta complicazioni gravissime. Mentre Angela corre verso la tenuta in cerca di soccorso, si imbatte in Adriano: l'uomo, spinto dall'amore e dal senso di colpa, si precipita sul posto. Poco dopo, una processione drammatica fa ritorno a Palazzo: Curro e Adriano portano tra le braccia una Catalina esangue e priva di sensi. Il medico della tenuta inizia una corsa contro il tempo per salvare la vita della madre e far nascere il secondo gemello, ma l'operazione appare disperata.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Il rifugio di Petra e la scomparsa di Antonio

All'interno della tenuta, gli equilibri continuano a mutare. Petra, in un inaspettato momento di fragilità, sembra aver trovato conforto nella fede e nelle preghiere, vedendo in Padre Samuel una guida spirituale capace di placare il suo animo tormentato.

Nel frattempo, il clima tra la servitù è plumbeo. Simona è letteralmente distrutta dalla nuova fuga di suo figlio Antonito, avvenuta dopo il duro scontro con Candela. La colpa e il dolore logorano la cuoca, ma Vera tenta di infonderle coraggio: insieme a Lope, la ragazza promette che non smetteranno di cercare il giovane finché non lo avranno riportato a casa sano e salvo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria porta Adriano alla Promessa, più precisamente in camera di Catalina.