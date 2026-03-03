La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre Samuel

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria. Cosa farà ora, denuncerà la coppia o userà l'informazione a suo vantaggio?

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia nota la somiglianza tra il piccolo Andres e Curro da bambino.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'atmosfera nelle cucine è elettrica a causa della sparizione di Toño. Mentre Manuel tenta di restare ottimista, attribuendo il ritardo a banali contrattempi tecnici, Simona è consumata dal terrore. Conoscendo l'indole inquieta del figlio, la cuoca teme che il ragazzo sia fuggito con l'auto dei Luján e l'ingente somma di denaro. Parallelamente, la figura di Don Romulo perde la sua aura di impeccabile integrità.

L'infermiera Emilia ha finalmente rivelato a Pia la verità sul loro passato: erano fidanzati e pronti al matrimonio, finché lui non la abbandonò senza una parola. Questa scoperta getta un'ombra spietata sul maggiordomo, il cui malumore è ormai evidente a tutta la servitù. Mentre Pia cerca di gestire la tensione con l'uomo, i domestici osservano incuriositi i suoi insoliti scatti d'ira, chiedendosi cosa possa aver infranto la sua leggendaria corazza di ghiaccio.

Adriano e Catalina con uno dei due gemelli

Anticipazioni de La Promessa, Lo scandalo nell'ombra: Petra smaschera Samuel e Maria

Petra è sotto shock. La governante, che sta cercando faticosamente la sua strada verso la redenzione, è stata testimone di una scena che non avrebbe mai dovuto vedere: Padre Samuel e Maria che si baciavano appassionatamente di nascosto. L'immagine del sacerdote e della cameriera in atteggiamenti intimi la tormenta. Per ora, Petra ha deciso di non rivelare nulla a nessuno, ma il peso di questo segreto è enorme: denuncerà la coppia distruggendo la carriera di Samuel o userà questa informazione per altri scopi?

Eugenia conosce i figli di Catalina

Il clima si addolcisce negli appartamenti nobiliari quando Eugenia incontra finalmente i gemelli di Catalina. Osservando con attenzione i neonati, la donna si sofferma su Andres e nota una grande somiglianza con Curro quando era piccolo. Questo porterà la donna ad affezionarsi in maniera morbosa al neonato, un legame che Leocadia e Lorenzo sono pronti a sfruttare contro di lei.

Il muro di Romulo: Pia tenta l'impossibile

Nonostante la verità sul passato con Emilia sia ormai emersa, Don Romulo ha alzato una barriera invalicabile. Pia cerca disperatamente un chiarimento con lui, sperando di riportare la serenità nel loro rapporto lavorativo e personale, ma il maggiordomo è irremovibile. Il suo silenzio ostinato e il suo rifiuto di affrontare l'argomento stanno logorando Pia, che non sa più come gestire l'uomo che è stato il suo punto di riferimento per anni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo è ancora molto provato per la sparizione di Santos.