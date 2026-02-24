La Promessa anticipazioni 25 febbraio: Romulo smascherato, la verità sull'addio a Emilia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Donna Petra sembra cambiata dopo l'incontro con Alicia, ma la servitù tiene la guardia alzata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il mistero su Emilia, la nuova infermiera, smette di essere tale: nonostante i timori di Don Romulo, la donna non ha alcuna intenzione di nascondere il loro passato. Affrontata da Pia, Emilia rivela con entusiasmo i dettagli della loro vecchia relazione sentimentale. Nel frattempo, la messinscena di Don Alonso crolla definitivamente davanti a Eugenia.

La donna nota immediatamente che Curro non indossa più abiti nobiliari ma la livrea da valletto. Messo alle strette, il giovane le confessa la verità più amara: la scoperta di essere il figlio biologico del Marchese ha portato Alonso a declassarlo a servitore pur di proteggere il prestigio del casato. Eugenia non è disposta a tollerare l'umiliazione inflitta a Curro. Determinata a difenderlo, si prepara a un faccia a faccia di fuoco con Alonso.

Don Alonso, Eugenia e Curro

La Promessa anticipazioni: L'ultimatum di Eugenia a Don Alonso

La verità è venuta a galla e non si può più tornare indietro. Eugenia, furiosa dopo aver visto Curro in livrea da valletto, affronta Don Alonso senza mezzi termini. La donna non accetta che il figlio sia stato degradato solo per proteggere il titolo e il prestigio del Marchese. Eugenia non cerca scuse o spiegazioni: esige che Alonso ponga rimedio a questa umiliazione e restituisca immediatamente a Curro il rango e i privilegi che gli spettano.

Il passato oscuro di Romulo: la verità di Emilia

Continuano le confidenze tra Pia e la nuova infermiera Emilia. Quest'ultima decide di vuotare il sacco sul suo legame con il maggiordomo: confessa che lei e Don Romulo erano promessi sposi, ma lui la piantò improvvisamente senza una parola di spiegazione. Questa rivelazione scuote profondamente Pia: chi è davvero l'uomo che guida la servitù con tanta fermezza? Quale segreto nasconde dietro quel silenzio che ha rovinato la vita di Emilia?

Pía interpretata da María Castro

Il "miracolo" di Petra: redenzione vera?

La trasformazione di Donna Petra è sulla bocca di tutti. Dopo l'incontro con Alicia al rifugio di Padre Samuel, la governante sembra un'altra persona: dolce, premurosa e caritatevole. Tuttavia, tra le file della servitù regna lo scetticismo. Nessuno riesce a fidarsi ciecamente di lei, convinti che la sua vecchia indole spietata sia solo momentaneamente assopita e pronta a riemergere al primo ostacolo.

Manuel e Toño: corsa contro il tempo per acquistare i macchinari

Grazie ai soldi della cauzione restituiti dal Sergente Burdina, Manuel ha finalmente i fondi per i suoi macchinari. Ma non c'è tempo da perdere: Toño lo avvisa che l'attrezzatura necessaria è disponibile a un prezzo d'occasione, ma l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro. I due si preparano a una corsa contro il tempo per far decollare definitivamente il progetto dei motori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pia confida a Curro di aver paura di perdere il lavoro a causa delle loro indagini.