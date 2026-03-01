La Promessa anticipazioni 2 marzo: Eugenia minaccia di svelare i segreti di Leocadia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Grazie al suo intuito, Lope scopre che dietro la divisa si nasconde un infiltrato pronto a colpire.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tenacia di Catalina e Adriano ha avuto la meglio: Padre Samuel celebrerà le loro nozze in totale segretezza. Questa mossa disperata serve a proteggere il futuro dei loro figli ed evitare l'ira della Corona e di Leocadia, ma espone la marchesina a rischi altissimi. Nel frattempo, il parroco spinge Martina a liberarsi dei suoi pesi: la ragazza confessa finalmente ad Angela e Jacobo la verità sulla sua passata storia d'amore con Curro, scuotendo gli equilibri tra i giovani del palazzo.

L'atmosfera si fa cupa nelle cucine. Simona è divorata dall'ansia per il mancato ritorno di Toño, inviato da Manuel a Valverde con una grossa somma di denaro e l'auto di famiglia. Il timore di un assalto o di una fuga improvvisa mette a rischio non solo la vita del ragazzo, ma anche il sogno aeronautico del marchesino. Don Lorenzo prosegue il suo assalto psicologico contro Eugenia, sperando di indurla a una crisi che gli permetta di internarla nuovamente.

Anticipazioni de La promessa: Il veleno di Lorenzo e il coraggio di Eugenia

Don Lorenzo è ormai incapace di contenere la propria frustrazione. La presenza di Eugenia a Palazzo è una spina nel fianco che logora i suoi nervi e mette a rischio ogni sua trama. Tuttavia, la donna non è più la vittima silenziosa di un tempo. In un confronto dai toni gelidi, Eugenia affronta Leocadia a viso aperto, rivelandole di essere in possesso di un'informazione esplosiva: la vera identità del padre di Angela. Un segreto che potrebbe distruggere la reputazione della donna e cambiare per sempre gli equilibri della tenuta.

Lo stalliere smascherato: Lope scopre l'inganno

Nelle scuderie della tenuta, l'occhio attento di Lope ha finalmente colto nel segno. Il cuoco è riuscito a smascherare il falso stalliere, intuendo che dietro quell'umile divisa si nasconde qualcuno con intenzioni molto meno nobili. Senza perdere tempo, Lope informa Curro della scoperta: l'uomo è un infiltrato e deve essere fermato prima che possa causare danni irreparabili.

Missione segreta al Casino Reale

Per incastrare l'impostore, Lope e Curro decidono di agire nell'ombra, lontano dalle mura domestiche. I due mettono a punto un piano audace che li condurrà al Casino Reale di Villalquino, dove il falso stalliere sembra avere dei contatti misteriosi. Sarà un'operazione rischiosa: tra i tavoli da gioco e l'eleganza dell'alta società, i due amici dovranno muoversi con estrema cautela per strappargli la verità senza farsi scoprire.