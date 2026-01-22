La Promessa anticipazioni 23 gennaio: Manuel rinuncia all’Italia, il figlio di Pia è sparito

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il ritorno di Adriano riapre ferite profonde nel cuore di Catalina, mentre Manuel decide di restare a La Promessa. Nel frattempo Pia vive ore di terrore per la misteriosa scomparsa di suo figlio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il segreto che aleggiava tra la servitù è finalmente emerso: Simona ha scoperto che suo figlio Antonio si nascondeva nelle stanze di Padre Samuel. La reazione della cuoca è un'esplosione di sentimenti contrastanti: se da un lato prova sollievo nel saperlo vicino, dall'altro scaglia la sua furia contro Lope, Vera e il parroco per averle taciuto la verità.

Tuttavia, la gioia svanisce presto davanti a un amaro rifiuto. Antonio comunica di non voler vedere la madre, spezzando ogni possibilità di riconciliazione immediata. Parallelamente, Curro è determinato a smascherare chi ha sabotato la sua sella per ucciderlo. Convinto che il colpevole sia lo stesso che ha tentato di avvelenare Jana, il giovane indaga con l'aiuto di Pia. Nonostante i sospetti e le ricerche di prove, Curro nasconde a tutti i persistenti dolori fisici causati dalla recente caduta da cavallo, continuando la sua ricerca in solitaria.

Adriano e Catalina

La Promessa anticipazioni: Adriano vuole affrontare Catalina

Il ritorno di Adriano a Luján ha scatenato una tempesta nel cuore di Catalina. Il mezzadro, ormai consapevole della propria paternità, non ha intenzione di restare a guardare: vuole assumersi le sue responsabilità verso i gemelli e si presenta con audacia a Palazzo per pretendere un confronto. Nonostante le insistenze di Manuel, che cerca di convincere la sorella ad affrontare il passato per il bene dei bambini, Catalina resta arroccata nel suo rifiuto.

La decisione finale di Manuel: no all'Italia

Proprio Manuel, intanto, scioglie le riserve sul suo futuro: con una comunicazione ufficiale alla famiglia, annuncia che non partirà per l'Italia. Il marchesino resterà a La Promessa, deciso a riprendere il suo posto e, forse, a scoprire finalmente cosa si cela dietro la morte di Jana.

Pía interpretata da María Castro

Una nuova tragedia: Il figlio di Pia è scomparso

Una notizia ancora più cupa sconvolge la tenuta. Vera, approfittando di un'uscita in paese, si è recata a far visita al piccolo Diego, il figlio di Pia. Al suo ritorno a Palazzo, la ragazza è sconvolta: il bambino è sparito nel nulla. Per Pia inizia un nuovo, atroce calvario: chi può aver rapito suo figlio. Fortunatamente la paura dura poco: Ana arriva alla tenuta con il piccolo Diego tra le sue braccia. La moglie di Ricardo sostiene di averlo trovato per strada solo ed impaurito.

