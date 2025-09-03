La Promessa anticipazioni 4 settembre: Maria bacia Padre Samuel! Jana è in Ospedale?

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra svela a Pia che la moglie di Ricardo è viva

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Dopo aver abbandonato Catalina a poche ore dalle nozze, Pelayo continua a seguirla da lontano. Viene però scoperto da Martina, che lo invita a smettere di tormentare la cugina. Pelayo la supplica di intercedere per ottenere un incontro con la ex fidanzata e chiarire ogni cosa. Finalmente faccia a faccia, Pelayo confessa che il suo arrivo alla tenuta fu voluto da Cruz.

La marchesa gli aveva chiesto di sedurre Catalina per allontanarla da La Promessa. Ammette poi di essersi davvero innamorato, ma di non aver voluto sposarla perché incapace di crescere un figlio non suo. Ferita, Catalina lo respinge e poco dopo, parlando con Martina, sviene. Intanto Maria rivela a Manuel che Cruz aveva ordinato a Ros di spingere Jana ad andarsene.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Anticipazioni de La Promessa: Cruz cerca di capire chi ci sia dietro le telefonate misteriose

Nel suo ultimo viaggio alla tenuta, il duca de Carril, sostenuto da Lorenzo, ha proposto ad Alonso di entrare con lui in un affare. Dopo essersi consultato anche con Manuel e Catalina, il marchese decide però di rifiutare la proposta, nonostante le pressioni insistenti del capitano.

Intanto, Cruz è sempre più convinta che le misteriose telefonate anonime e i fiori ricevuti siano opera di Leocadia. Maria, nei giorni scorsi, si è avvicinata sempre di più a Samuel e ora ha iniziato a guardare con occhi diversi il nuovo parroco di Luján, al punto da lasciarsi travolgere da un improvviso impulso e baciarlo.

Nel frattempo, Pia e Ricardo continuano la loro relazione. Il maggiordomo, colmo di felicità, cerca persino di riallacciare i rapporti con suo figlio Santos. Tuttavia, Petra, che non smette di tramare alle spalle di Pia, le rivela che la moglie di Ricardo non è affatto morta, ma è viva: l'uomo con cui ha una relazione, dunque, non è un vedovo, bensì un marito sposato.

Jana Expósito interpretata da Ana Garcés

Alla tenuta giunge infine una telefonata dall'ospedale che mette tutti in allarme: una ragazza è stata ricoverata viva ma in stato di incoscienza. Si sospetta possa trattarsi di Jana che da giorni è scomparsa e non dà sue notizie. Ad Alonso viene chiesto di recarsi al nosocomio per il riconoscimento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina e Pelayo si confrontano dopo che l'uomo ha abbandonato Catalina sull'altare