Amiamoci finché siamo vivi, stasera su Rai 3: trama, cast e durata del film

Amiamoci finché siamo vivi va in onda stasera su Rai 3 in prima visione assoluta: scopriamo la trama del film, il cast e la durata della commedia romantica francese

Stasera, venerdì 24 luglio, alle 21:15 su Rai 3, appuntamento con Amiamoci finché siamo vivi, titolo originale Aimons-nous vivants, film francese del 2025 diretto da Jean-Pierre Améris e in onda in prima visione assoluta nell'ambito del ciclo Voilà le cinéma!. Una commedia romantica che, tra ironia e momenti di riflessione, racconta un incontro destinato a cambiare la vita di due persone molto diverse, affrontando con delicatezza temi come la solitudine, la disillusione e la possibilità di ricominciare. Ecco trama, cast, durata e tutte le informazioni sul film.

Amiamoci finché siamo vivi stasera su Rai 3: trama e cast

Il protagonista è Antoine Toussaint, celebre icona della canzone francese che, dopo aver avuto un malore, si ritrova a fare i conti con una profonda stanchezza e con una crescente disillusione nei confronti della vita. Deciso a mettere fine alla propria esistenza, intraprende un viaggio in treno verso la Svizzera, ma il destino ha in serbo per lui un incontro inatteso.

Durante il viaggio Antoine conosce infatti Victoire, una donna esuberante, imprevedibile e sua grande ammiratrice. La sua presenza irrompe nella vita del cantante sconvolgendo i suoi piani e trascinandolo in una serie di situazioni sorprendenti e fuori programma. Quello che inizialmente sembra un incontro casuale si trasforma così in un legame speciale, capace di riaccendere in Antoine la voglia di vivere e di aprire nuove prospettive anche per Victoire.

Valérie Lemercier e Gérard Darmon in una scena del film

Con Amiamoci finché siamo vivi, Jean-Pierre Améris costruisce una storia che alterna leggerezza e profondità, utilizzando i toni della commedia romantica per parlare di seconde possibilità, incontri inattesi e della capacità di ritrovare un senso alla propria esistenza anche nei momenti più difficili.

Nel cast figurano Valérie Lemercier, Gérard Darmon e Patrick Timsit, protagonisti di una storia che punta soprattutto sulla forza dei personaggi e sulla particolare alchimia che nasce dall'incontro tra Antoine e Victoire.

Il film è diretto da Jean-Pierre Améris, regista e sceneggiatore francese noto per il suo cinema capace di unire sensibilità, emozione e ironia. Al centro della pellicola c'è il tema della rinascita personale: il viaggio di Antoine, nato con un obiettivo drammatico, finisce per trasformarsi in un percorso completamente diverso grazie all'incontro con una persona capace di guardare alla vita con entusiasmo e imprevedibilità.

Una scena di Amiamoci finché siamo vivi

La pellicola utilizza dunque la struttura del viaggio e dell'incontro casuale per raccontare come, a volte, sia proprio una presenza inattesa a rimettere tutto in discussione. Un messaggio che si riflette già nel titolo, Amiamoci finché siamo vivi, e che fa della commedia romantica un'occasione per riflettere sul valore del tempo, degli affetti e delle nuove possibilità.

Dove vedere Amiamoci finché siamo vivi in tv e in streaming e durata del film francese

La pellicola diretta da Jean-Pierre Améris andrà in onda stasera, 24 luglio, su Rai 3 in prima serata alle 21:15 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Amiamoci finché siamo vivi ha una durata di circa 91 minuti e si concluderà intorno alle 22:50, quando la programmazione di Rai 3 proseguirà con la terza puntata del documentario Quelli che il Cinema.