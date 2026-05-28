La Promessa anticipazioni 29 maggio: Catalina furiosa dopo l’incontro segreto di Martina

Catalina scopre la riunione segreta tra Martina e il Barone de Valladares e perde il controllo: accuse durissime e tensione alle stelle a Palazzo.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 29 maggio, la verità sull'incontro clandestino tra Martina e il Barone de Valladares viene a galla nel peggiore dei modi. Catalina non riesce a contenere la rabbia e affronta la cugina davanti a tutti, accusandola di aver tradito la sua fiducia e l'equilibrio già fragile della famiglia. Lo scontro che ne segue rischia di lasciare conseguenze pesanti a Palazzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nel palazzo dei De Carril, Lope rischi di trovarsi di fronte a Don Lorenzo. Un faccia a faccia sarebbe fatale, ma il cuoco è con Federico, che nutre una profonda repulsione per i militari. Intuendo l'occasione, Lope asseconda il rifiuto dell'uomo e, con una scusa, riesce a fuggire insieme a lui prima che il Capitano lo avvisti.

Nel frattempo, Don Ricardo e Pia uniscono le forze e affrontano Don Cristóbal. Grazie alla loro autorevolezza, i due convincono il tirannico maggiordomo a riammettere Santos a palazzo, salvando il ragazzo. Seguendo i cattivi consigli di Jacobo, Martina decide di muoversi autonomamente e organizza un incontro privato e segreto con il reazionario Barone de Valladares, scavalcando Catalina.

Tono, Enora e Manuel

La Promessa anticipazioni: Manuel sfida lo strapotere di Leocadia,

Manuel è entusiasta dell'apporto di Enora. L'assunzione della ragazza si sta rivelando una mossa vincente: l'aiuto che sta dando a lui e a Toño sta facendo fare passi da gigante alla costruzione dei prototipi. L'obiettivo primario del Marchesino è ormai uno solo: vendere i suoi primi motori il prima possibile per ripagare il debito con Leocadia e liberarsi una volta per tutte dal suo giogo finanziario.

Manuel scopre che Leocadia ha avuto pesantemente da ridire sull'assunzione di Enora, il Marchesino decide che è il momento di intervenire per frenare l'ingerenza della signora e impedirle di farsi avanti ancora.

Martina e Catalina si scontrano ancora

La mossa segreta di Martina, spinta dal consiglio avvelenato di Jacobo, fallisce miseramente. L'incontro privato con il reazionario Barone de Valladares per ridiscutere i salari dei contadini non porta alcun risultato utile. Il Barone resta fermo sulle sue posizioni, ma il vero danno si consuma a Palazzo.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Catalina viene a sapere dell'incontro clandestino avvenuto a sua insaputa e affronta la cugina e Jacobo a muso duro. Tra i tre nasce una grossa discussione: Catalina accusa Martina di aver calpestato la sua autorità e di aver agito da traditrice.

Il dolore di Francesco per la sorella Mercedes (Vera)

Durante un momento di tregua, Federico parla a cuore aperto con Lope e gli confessa un dramma che si porta dentro da mesi. Il ragazzo rivela di sentire la mancanza di sua sorella Mercedes (che a La Promessa tutti conoscono con il nome di Vera), spiegando con gli occhi lucidi che la famiglia non ha più alcuna notizia di lei da quando è scomparsa nel nulla.

Davanti a questa inaspettata dimostrazione di affetto fraterno, Lope si intenerisce profondamente. Il cuoco non si aspettava che il giovane soffrisse tanto per la mancanza della sua amata Vera. Lope si ritrova così davanti a un bivio morale lacerante: deciderà di dirgli la verità, confessando a Federico di sapere esattamente dove si trova la sua cara sorella, o manterrà il segreto per proteggere Vera?