La Promessa anticipazioni 24 luglio: Toño teme di perdere Enora

Toño teme che Enora non voglia sposarlo e che le tensioni legate a Simona abbiano lasciato una ferita ancora aperta. Intanto Lorenzo insiste sulle nozze con Angela e Catalina continua a sfidare il Barone.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 24 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, Toño vive momenti di forte apprensione per il rapporto con Enora. Dopo aver lasciato intendere alla ragazza di desiderare un futuro insieme, il silenzio della ragazza alimenta nel giovane un terribile sospetto.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Superando i rigidi divieti di Leocadia, Curro sfrutta un momento di distrazione per intrufolarsi nella camera di Angela e riabbracciarla dopo il rapimento. All'uscita, però, il ragazzo rischia di farsi cogliere sul fatto da Don Lorenzo. A evitare il disastro è Pia: la governante interviene con prontezza e convince il Capitano che fosse lei a uscire dalla stanza, rischiando grosso pur di proteggere i due giovani.

La tensione all'interno della tenuta aumenta: Vera affronta duramente Teresa, chiedendole di smettere di intromettersi nelle questioni legate alla famiglia De Carril. La ragazza rifiuta l'iperprotezione di Lope e degli amici, ormai arrivata a incrinare gravemente la sua storia d'amore. Nel frattempo, Don Alonso e Adriano temono il crollo della tenuta. La campagna denigratoria orchestrata dal Barone de Valladares sui giornali addita Catalina come istigatrice delle sommosse contadine, esponendo la primogenita dei Luján al rischio concreto di un'indagine giudiziaria.

Angela e Curro

Anticipazioni de La Promessa: Toño teme di perdere Enora dopo il silenzio della ragazza

Consapevole della passione che travolge l'amico e collega e dei recenti attriti legati a Simona, Manuel consiglia calorosamente a Toño di non rivelare subito a Enora il suo desiderio di sposarla. Il Marchesino suggerisce di procedere con cautela per non spaventare la ragazza, considerato anche il delicato momento di transizione che stanno vivendo.

Nonostante le parole di Manuel, l'impulso ha la meglio. Il ragazzo le fa capire indirettamente le sue intenzioni matrimoniali, ma, di fronte al silenzio di Enora, sprofonda nel panico. Toño teme il peggio: il ragazzo inizia a essere tormentato dal terribile sospetto che lei non voglia affatto sposarlo e che la ferita del finto perdono a Simona non si sia mai rimarginata.

Il Capitano non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo piano. Lorenzo affronta duramente Leocadia e ritorna a parlare ossessivamente delle sue nozze con Angela, che, nel frattempo, è chiusa nella sua stanza, ignara delle richieste del Capitano. Per Martina arriva una nomina di grande rilevanza sociale che potrebbe cambiarne la posizione nei salotti dell'alta società. La giovane Luján diventerà dama della Fondazione della Vergine Miracolosa, un riconoscimento prestigioso che le consentirà di acquisire maggiore influenza nell'ambiente aristocratico e religioso della regione.

Fin dove si spingerà la vendetta del Barone De Valladares?

Nel frattempo, lo scandalo sui giornali e le accuse di essere un'istigatrice di rivolte non sembrano scuotere la primogenita del marchese. Catalina continua sfacciatamente a sfidare il Barone De Valladares, nonostante le continue e gravissime minacce lanciate dal nobiluomo alla sua famiglia. La ragazza è più che mai decisa a portare avanti le sue idee agrarie, ignorando i disperati avvertimenti del marito Adriano e del padre Alonso.