La Promessa anticipazioni 30 giugno: Cristóbal sorprende Pia, Petra evita il peggio

Pia entra di nascosto nello studio di Cristóbal e viene scoperta sul fatto. Quando tutto sembra perduto, Petra interviene con una scusa credibile e riesce a evitare il peggio per la governante.

Le anticipazioni de La Promessa del 30 giugno - in onda alle 19:40 su Rete 4 - portano al centro della scena Pia, sempre più determinata a scoprire la verità sulle lettere nascoste da Cristóbal. Il suo gesto, però, si trasforma presto in un rischio enorme: la governante viene infatti sorpresa mentre fruga nello studio del maggiordomo. La situazione sembra precipitare e il licenziamento è ormai vicino, ma un intervento inaspettato di Petra cambia completamente il corso degli eventi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'amore tra Curro e Angela sboccia finalmente, spingendoli a pianificare un futuro insieme. Tuttavia, l'ossessione di Curro nello scoprire l'assassino di Jana gli impedisce di godersi il rapporto. A remare contro la loro unione c'è anche la spietata Leocadia, che nasconde alla figlia un viscido segreto: quando aveva chiesto aiuto a Lorenzo per allontanare il valletto, il Capitano si era offerto di sposare Angela. Pia e Ricardo indagano su Don Cristóbal, certi che il maggiordomo nasconda qualcosa di losco.

Nell'hangar, Toño cerca un modo per essere felice con Enora, ma teme che il legame mai formalizzato con Norberta diventi un ostacolo insormontabile a causa delle convenzioni sociali e dei pettegolezzi. Il conflitto tra Martina e Catalina continua senza tregua. Catalina rifiuta le scuse della cugina e porta avanti la sua rivoluzione agraria, ignorando il boicottaggio dei 27 nobili guidati dal Barone de Valladares. Giudicando folle l'ostinazione di Catalina, Martina decide di accelerare le pratiche legali con Angela per salvare la propria quota ereditaria e lasciare La Promessa.

Don Alonso e Manuel

La Promessa anticipazioni: Pia sorpresa da Cristóbal mentre cerca le prove nello studio

I sospetti di Pia nei confronti di Don Cristóbal raggiungono il punto di non ritorno. Ossessionata dalle due misteriose lettere che il maggiordomo ha nascosto con troppa cura, la donna decide di rischiare il tutto per tutto: entra di nascosto nel suo studio privato e inizia a frugare convulsa tra i documenti. Il piano però fallisce nel peggiore dei modi. Pia viene improvvisamente sorpresa da Cristóbal, che piomba nella stanza e, furioso, pretende di sapere immediatamente cosa ci faccia lì e cosa stia cercando.

Quando per Pia sembra ormai profilarsi il licenziamento in tronco, accade l'impensabile. A salvarla dalle grinfie del maggiordomo è Petra, che interviene con freddezza e fornisce a Cristóbal una spiegazione plausibile per giustificare la presenza della governante nello studio. Cristóbal, seppur diffidente, è costretto ad accettare la scusa e ad andarsene. Il prezzo dell'aiuto di Petra, però, va pagato immediatamente. Subito dopo, quando le due donne rimangono finalmente sole, Petra affronta Pia e le chiede di raccontarle tutta la verità, senza omettere alcun dettaglio.

Nuovo litigio tra Manuel e Don Alonso

La tensione tra padre e figlio non accenna a placarsi. Manuel è ancora profondamente arrabbiato con Don Alonso perché non riesce proprio a capire che Leocadia sta giocando una partita diabolica. Dietro il volto ipocrita di salvatrice della tenuta, la donna nasconde il progetto ben pianificato di impadronirsi non solo de La Promessa, ma anche dell'intera attività di Manuel, rubando i frutti del prototipo.

I due avranno l'ennesimo e durissimo confronto verbale nell'ufficio del Marchese. Questa volta, però, Manuel non si lascerà intimidire dalle accuse di ingratitudine. Mettendo il padre con le spalle al muro, il Marchesino confermerà la sua decisione irrevocabile: vuole liquidare Leocadia e rendere Don Pedro Farré il suo unico e solo socio in affari.