La Promessa anticipazioni 31 gennaio: Catalina tra la vita e la morte, un cesareo disperato

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo il crollo di Catalina, la tenuta è in subbuglio. Il parto cesareo diventa l'unica soluzione per salvare la sua vita e quella dei gemelli.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre il destino della famiglia Luján è appeso a un filo, tra le mura del palazzo si intrecciano speranze di nozze, ritorni dal passato e fughe disperate.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il muro di ostilità tra Catalina e Adriano crolla di fronte a un'emergenza drammatica. Nonostante la gravidanza avanzata, la marchesina si avventura nel bosco, dove viene colta dalle doglie. Grazie all'intuizione di Angela e al supporto di Curro, Catalina riesce a dare alla luce il primo di due gemelli in condizioni disperate. Tuttavia, il secondo parto presenta gravissime complicazioni. Mentre Angela cerca soccorso, incontra Adriano che, mosso dall'amore, accorre in aiuto.

La scena a Palazzo è straziante: Catalina vi giunge priva di sensi, mentre il medico tenta una corsa contro il tempo per salvare lei e il secondo bambino. Parallelamente, gli equilibri interni mutano. Petra sembra trovare una tregua al suo tormento interiore affidandosi alla guida spirituale di Padre Samuel. In cucina, invece, regna il dolore: Simona è devastata dall'ennesima fuga del figlio Antonito. Nonostante lo sconforto della cuoca, Vera e Lope si impegnano solennemente a non interrompere le ricerche finché il giovane non sarà tornato a casa.

Martina e Jacobo

La Promessa anticipazioni: le nozze di Martina e la nostalgia di Ara

Mentre Catalina era nel bosco in preda alle doglie, Martina e Jacobo erano in una bolla di apparente felicità, discutendo dei dettagli delle fedi e dei preparativi per il loro matrimonio, del tutto ignari della tragedia che si sta consumando a pochi metri da loro.

Nel frattempo, Ana fa ritorno alla tenuta per consegnare un oggetto a Santos; l'occasione la porta a un nuovo faccia a faccia con Don Ricardo, con il quale si abbandona a un amaro confronto sui ricordi e sugli errori del loro passato comune.

Il dottor Ferrer e Maria

Una scelta drastica: Il cesareo di Catalina

La tenuta è nel caos dopo il drammatico arrivo di Angela con il primo neonato, seguita da Curro e Adriano che sorreggono una Catalina priva di sensi e coperta di sangue. Il dottor Ferrer, dopo una rapida valutazione, non lascia spazio a dubbi: la situazione è critica. Per salvare la vita della marchesina e quella del secondo gemello, è necessario intervenire immediatamente con un parto cesareo.

Don Alonso, seppur terrorizzato, dà il suo consenso immediato, mentre Maria Fernandez mette da parte il suo dolore personale per assistere coraggiosamente il medico in quella che si preannuncia come l'operazione più difficile della sua vita.

Antonito e Padre Samuel

Intanto, Manuel scende nelle cucine per rassicurare la servitù: aggiorna Simona e Candela sulle condizioni di Catalina, consapevole che per loro la marchesina è come una figlia. Vedendo Simona distrutta, il marchesino le fa una promessa solenne: userà ogni sua risorsa per ritrovare Antonio e riportarlo a casa.

Il rifugio di Antonito

Lontano dal trambusto, Padre Samuel rintraccia nuovamente Antonito al rifugio. Il giovane confessa al parroco le ragioni della sua fuga: non è cattiveria, ma il bisogno di scappare dalle attenzioni asfissianti di Simona e Candela, che lo fanno sentire in trappola.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro chiede e Petra se ha scoperto novità sulla morte di Jana.