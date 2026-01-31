La Promessa anticipazioni 1 febbraio: Adriano scopre di essere padre, Catalina è salva

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina è salva e partorisce il secondo gemello, Petra apre il suo cuore a padre Samuel scusandosi per il suo comportamento.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tenuta è scossa da un'emergenza drammatica: Catalina viene riportata priva di sensi e sanguinante dopo il parto del primo gemello nel bosco. Il dottor Ferrer dichiara lo stato critico, rendendo necessario un cesareo d'urgenza per salvare lei e il secondo bambino. Don Alonso acconsente con angoscia, mentre Maria Fernandez assiste coraggiosamente il medico nell'operazione. In contrasto con la tragedia, Martina e Jacobo restano ignari di tutto, concentrati con gioia sui preparativi del loro matrimonio.

Parallelamente, Ana torna alla Promessa per incontrare Santos, finendo per affrontare un amaro confronto con Don Ricardo sui fantasmi del loro passato. Nel frattempo, Padre Samuel scova Antonito nel suo rifugio; il ragazzo ammette di essere fuggito per sottrarsi alle attenzioni soffocanti di Simona e Candela. Nelle cucine, Manuel cerca di rincuorare la servitù: aggiorna le cuoche sulla salute di Catalina e, vedendo Simona devastata, le promette solennemente che farà di tutto per ritrovare Antonio e riportarlo alla tenuta.

Adriano e Catalina con uno dei due gemelli

La Promessa anticipazioni: Catalina ce la fa, è salva e dà alla luce il secondo gemello

Il Palazzo è immerso in un silenzio irreale mentre il Dottor Ferrer e Maria Fernandez lottano contro il tempo. Il parto cesareo è un'operazione rischiosa e brutale per l'epoca, e Don Alonso consuma i pavimenti dei corridoi in preda a un'agonia insopportabile. Quando la tensione sembra aver raggiunto il punto di rottura, la porta finalmente si apre: il medico annuncia che il miracolo è compiuto. Catalina è salva e il secondo gemello è venuto al mondo sano e salvo. La notizia scatena un'ondata di sollievo che unisce nobiltà e servitù in un unico, commosso abbraccio.

Padre Samuel e Petra

La rivelazione di Manuel e lo shock di Adriano

Poco prima del lieto annuncio, Manuel compie un gesto di estrema onestà: prende da parte Adriano e gli rivela la verità che Catalina gli aveva negato. Quei bambini che stanno lottando per la vita sono suoi figli. Per il mezzadro è uno shock emotivo senza precedenti: in pochi istanti passa dallo status di estraneo a quello di padre di due gemelli. La felicità lo travolge, ma è una gioia amara, oscurata dal terrore di perdere la donna che ama e uno dei bambini appena scoperti.

Il volto umano di Petra: Il fantasma di Feliciano

Mentre la tenuta festeggia, nell'ombra si consuma un momento di rara umanità. Petra, tormentata dal senso di colpa per il modo brusco con cui ha risposto a Padre Samuel riguardo al licenziamento di Maria, decide di scusarsi con il parroco. In una confessione a cuore aperto, la governante mostra la crepa nella sua armatura di ghiaccio: rivela che la sua crudeltà e il suo rancore sono alimentati dal dolore mai sopito per la morte di suo figlio Feliciano . Per Petra, quella è una ferita destinata a non rimarginarsi mai, un vuoto che la spinge a colpire gli altri per non affogare nella propria sofferenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel continua a consigliare a Donna Petra di diventare una donna migliore.