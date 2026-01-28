La Promessa anticipazioni 29 gennaio: Jana è stata avvelenata e Curro e Pia lo sanno

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel chiede a Maria di restare alla tenuta.

L'ossessione di Curro per la verità sulla morte di Jana lo spinge a ipotizzare un avvelenamento, portandolo a un passo dal riesumarne il corpo. Per risparmiargli un tale strazio, Pia decide di compiere lei stessa il rischioso gesto: sfidando la legge e il carcere, si reca al cimitero e profana la tomba, trovando la conferma definitiva ai sospetti del giovane. Parallelamente, Maria vive un momento di profonda crisi. Nonostante il reintegro sul lavoro, il dolore per la perdita dell'amica rende l'aria della tenuta irrespirabile.

Proprio mentre è sul punto di andarsene per sempre con la lettera di dimissioni in mano, viene fermata da Lope, che tenta disperatamente di convincerla che la fuga non è la soluzione per il suo cuore infranto. Nel frattempo, a La Promessa scoppia un nuovo dramma causato da un errore di valutazione di Candela. Nel tentativo di difendere Simona, la donna rimprovera duramente Antonito, ma il giovane, sentendosi umiliato, fugge segretamente.

La missione notturna di Pia ha portato alla luce una verità agghiacciante. Con il cuore in gola, la donna corre da Curro per riferire quanto visto: il corpo di Jana, una volta riesumato, presentava un dettaglio inequivocabile: la pelle e le unghie sono diventate di un innaturale colore blu.

Per Curro non ci sono più dubbi: questo è il segno indelebile di un avvelenamento spietato. Ora il giovane e Pia sanno di trovarsi in una trappola mortale. Tre eventi apparentemente isolati formano ora un unico, sinistro disegno: l'omicidio di Jana, la misteriosa morte del Dottor Gamarra (l'unico che avrebbe potuto notare il veleno) e il recente sabotaggio della sella ai danni di Curro. L'assassino è ancora tra loro e ha già dimostrato di essere pronto a tutto pur di proteggere il proprio segreto.

Mentre il mistero si infittisce, Manuel deve fare i conti con la propria scelta di restare a La Promessa. Rinunciare all'Italia è stato un atto di dovere, ma vivere in quelle stanze dove ogni respiro gli ricorda Jana e il loro amore spezzato è una tortura che lo rende sempre più fragile.

Quando viene a sapere che anche Maria Fernandez è sul punto di consegnare le dimissioni, il Marchese decide di affrontarla. Non lo fa con l'autorità di un padrone, ma con la vulnerabilità di un uomo ferito: Manuel supplica Maria di restare, chiedendole di aiutarlo a convivere con quel dolore che solo lei può comprendere fino in fondo. Maria si ritrova così davanti a un bivio: fuggire dai ricordi o restare per diventare l'unico pilastro su cui l'uomo che Jana amava può ancora appoggiarsi.

