La Promessa anticipazioni 20 gennaio, Curro vittima di un sabotaggio: qualcuno vuole ucciderlo

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro cade da cavallo e scopre che la sua sella è stata manomessa per fermare le indagini sulla morte di Jana.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Romulo scopre la presenza di Antonio alla tenuta e chiede spiegazioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A Palazzo, la tensione cresce su due fronti. Antonio, nascosto segretamente da Lope, Vera e Padre Samuel, inizia a dubitare della menzogna raccontatagli: i rumori della tenuta gli suggeriscono che non si trova in una canonica, infatti è a pochi metri da sua madre Simona. La scoperta della verità minaccia di scatenare conseguenze imprevedibili. Nel frattempo, durante una giornata all'aperto, la gelosia di Jacobo verso l'intesa tra Curro e Martina sfocia in una sfida a cavallo.

Il confronto finisce in tragedia: Jacobo cade rovinosamente perdendo i sensi. L'incidente, anziché portare calma, offre a Don Lorenzo il pretesto per umiliare Curro, costringendolo a una nuova, spietata competizione equestre. Il giovane si ritrova in un vicolo cieco: una vittoria alimenterebbe l'ira del Capitano, mentre una sconfitta segnerebbe la sua definitiva sottomissione pubblica.

Jacobo Monteclaro è Gonzalo Ramos

La Promessa anticipazioni: Chi ha sabotato la corsa di Curro?

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio all'aperto si trasforma in un incubo. Dopo la rovinosa caduta di Jacobo, rimasto privo di sensi nel tentativo di sfidare Curro, è Don Lorenzo a prendere in mano le redini del gioco. Il Capitano costringe il suo valletto a una nuova corsa, ma l'esito è drammatico: Curro cade violentemente da cavallo.

Sebbene ne esca quasi indenne, la scoperta che fa subito dopo è agghiacciante: non si è trattato di un incidente. La sua sella è stata deliberatamente manomessa e il sottopancia tagliato di netto. Per Curro non ci sono dubbi: qualcuno ha tentato di ucciderlo per fermare le sue indagini sulla morte di Jana. L'assassino è ancora tra loro ed è pronto a colpire chiunque si avvicini troppo alla verità.

Il pugno di ferro di Don Romulo

Mentre nel parco si consuma il dramma, tra le mura del palazzo il castello di bugie costruito attorno ad Antonio crolla definitivamente. L'occhio esperto di Don Romulo non si è lasciato ingannare: il maggiordomo scopre che Vera, Lope e Padre Samuel nascondono il figlio di Simona proprio nella stanza del parroco.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Messi alle strette, i tre complici sono costretti a confessare tutto: raccontano delle condizioni pietose in cui hanno ritrovato il giovane e del timore che una sua nuova fuga possa distruggere Simona. In un momento di estrema tensione, supplicano Romulo di non rivelare nulla e di aiutarli a mantenere la messa in scena ancora per qualche giorno, convinti che la verità, se rivelata ora, farebbe più male del silenzio.