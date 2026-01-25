La Promessa anticipazioni 26 gennaio: Petra attacca Curro, Martina nasconde Adriano.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia continua a manipolare Alonso, mentre Ana si scontra con Petra.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A La Promessa, la tensione raggiunge livelli estremi. Curro, accecato dal desiderio di vendetta per la morte di Jana, propone di riesumarne il corpo alla ricerca di tracce di veleno. Pia, inizialmente inorridita dalla profanazione, si offre di dissotterrare l'amica personalmente per proteggere il ragazzo dal rischio di essere scoperto. Parallelamente, il tanto atteso confronto tra Simona e suo figlio Antonio sfocia nel dramma.

Nonostante le suppliche della cuoca, Antonio la respinge con brutalità, spingendo una furiosa Candela a intervenire per difendere l'amica contro l'ingratitudine del giovane. Sul fronte dei nobili, arrivano buone notizie per Catalina: la gravidanza dei gemelli procede bene, ma la marchesina mantiene un gelido distacco verso Adriano, ignorando ogni mediazione familiare. Infine, Maria Fernandez conferma a Padre Samuel la sua intenzione di andarsene: senza Jana, il dolore rende la permanenza alla tenuta una tortura insopportabile.

Ana interpretata da Melania Cruz

La Promessa anticipazioni: La guerra delle donne: Ana contro Petra

La tensione tra la servitù esplode in un nuovo, acceso confronto. Ana, decisa a proteggere Maria Fernandez dalle continue umiliazioni di Petra, interviene duramente in difesa della cameriera. Al violento battibecco assiste Santos, che corre subito dal padre per elogiare il coraggio e la nobiltà d'animo della madre. Tuttavia, Don Ricardo gela l'entusiasmo del figlio: con freddezza, smorza ogni speranza di riconciliazione familiare, ribadendo che il gesto di Ana è dettato dal semplice buon senso e non cambia il loro rapporto, che resta irrimediabilmente compromesso.

L'ascesa di Leocadia e il miraggio di Alonso

Sfruttando il vuoto lasciato dall'arresto di Cruz, Leocadia continua la sua scalata sociale. Agendo con estrema astuzia, si è resa indispensabile per Don Alonso, il quale, ancora scosso dagli ultimi eventi, non si accorge che ogni mossa della donna è studiata per usurpare il ruolo di padrona della tenuta. Dopo una piacevole passeggiata a Luján proposta da Leocadia per distrarre il Marchese dai suoi affanni, Alonso la ringrazia calorosamente, cadendo sempre più vittima del fascino manipolatore della donna.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Petra all'attacco e l'audacia di Adriano

Non contenta di tormentare Maria, Petra rivolge ora le sue attenzioni a Curro. Sfruttando la sua posizione di potere, la governante sottopone l'ex baronetto a continue vessazioni, cercando deliberatamente di spingerlo oltre il limite della sopportazione. Nel frattempo, la situazione all'esterno si fa pericolosa: Adriano, disperato per il rifiuto di Catalina, decide di rischiare il tutto per tutto.

Il mezzadro si intrufola segretamente nella tenuta, ma invece della marchesina si imbatte in Martina. La ragazza, terrorizzata all'idea che Alonso o la spietata Leocadia possano scoprirlo e vietargli l'ingresso per sempre, agisce d'astuzia: accompagna Adriano all'uscita in tutta fretta, ma gli fa una promessa solenne. Farà tutto ciò che è in suo potere per convincere la cugina ad affrontarlo una volta per tutte.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lope è tormentato di pensieri su Antonito e ne parla con Candela.