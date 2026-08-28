La Promessa anticipazioni 29 agosto: Angela chiede a Beltrán di sposarla

Angela decide di chiedere a Beltrán di sposarla per sfuggire alla minaccia di Lorenzo, mentre Curro soffre in silenzio. Intanto Leocadia divide Martina e Jacobo e Petra lotta per il suo lavoro.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 29 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, il rapporto tra Angela e Curro arriva a un punto di svolta doloroso, Martina e Jacobo finiscono ai ferri corti dopo le insinuazioni di Leocadia e Pia fa di tutto per non essere licenziata.

La Promessa anticipazioni: Angela sorprende Beltrán

Nonostante la fine della storia d'amore con Angela, Curro continua a soffrire profondamente per la separazione. Il valletto, però, non sembra intenzionato a tornare sui propri passi: è convinto di aver fatto la scelta giusta e di aver rinunciato alla ragazza esclusivamente per proteggerla.

La situazione costringe così Angela a prendere una decisione estremamente difficile. Con Curro ormai fuori dai giochi e deciso a mantenere un atteggiamento di apparente disinteresse, la giovane comprende di non poter aspettare oltre. Per cercare di mettere al sicuro il proprio futuro e sottrarsi alla minaccia rappresentata dal Capitano Lorenzo, Angela decide di fare una proposta destinata a cambiare gli equilibri.

Curro (interpretato dall'attore Xavi Lock) e Jacobo Monteclaro (interpretato da Gonzalo Ramos)

La ragazza si fa infatti avanti con Beltrán e gli presenta una formale proposta di matrimonio. Angela spera che l'amico di Jacobo possa accettare di sposarla e, in questo modo, aiutarla a salvarsi dalla situazione sempre più pericolosa nella quale si trova. Resta da capire quale sarà la reazione di Beltrán davanti a una richiesta tanto importante e inattesa.

Leocadia mette Martina e Jacobo uno contro l'altra

Nel frattempo, a La Promessa, prosegue anche il mistero legato alla sorte di Catalina. Leocadia continua ad alimentare pesanti dubbi sulla genuinità della lettera attribuita alla giovane, insinuando che il documento possa essere stato falsificato.

Le sue parole finiscono per avere conseguenze concrete. Le insinuazioni di Leocadia provocano infatti forti tensioni tra Martina e Jacobo, che si ritrovano sempre più divisi sulla reale sorte della ragazza scomparsa. Il dubbio sulla lettera rischia così di trasformarsi in una nuova frattura all'interno della famiglia.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Petra lotta per non perdere il lavoro

Anche Petra deve affrontare una situazione tutt'altro che semplice. La governante ha ottenuto da Cristóbal cinque giorni di tempo per dimostrare il proprio valore e riuscire a conservare il suo posto di lavoro.

Petra, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Consapevole che il suo futuro alla tenuta dipende dalle prossime mosse, la donna raccoglie tutte le proprie forze e inizia a muovere le sue pedine. Il suo obiettivo è convincere Cristóbal a non procedere con il licenziamento.

La governante dovrà quindi sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione per dimostrare di essere ancora indispensabile. La sfida con Cristóbal si prepara a diventare un altro dei momenti centrali della puntata.