Tale e Quale Show, Carlo Conti promuove il cast: “È bellissimo”

Carlo Conti racconta la nuova edizione di Tale e Quale Show e promuove il cast scelto per la stagione, spiegando anche perché oggi è sempre più difficile trovare protagonisti pronti a mettersi in gioco.

Tale e Quale Show torna su Rai 1 il prossimo 23 settembre, con una novità importante: il programma condotto da Carlo Conti cambia giorno di messa in onda e passa dal tradizionale appuntamento del venerdì al mercoledì. Confermata anche la giuria, che vedrà al fianco di Cristiano Malgioglio due new entry: Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha raccontato alcune delle novità della sedicesima edizione dello show, soffermandosi innanzitutto sul cambio di programmazione deciso dalla Rai.

Tale e Quale Show cambia giorno: parla Carlo Conti

Il passaggio dal venerdì al mercoledì rappresenta una delle principali novità della nuova stagione. Una scelta legata alla volontà di Rai 1 di avere un giorno in più dedicato al varietà. "Rai 1 quest'anno ha deciso di avere un giorno in più di varietà e quindi ha spostato Tale e quale" dal venerdì al mercoledì. Ma per me va bene, non cambia nulla. D'altronde, se non le faccio io le sperimentazioni, chi le deve fare?", ha spiegato Carlo Conti.

Cristiano Malgioglio nella giuria di Tale e Quale Show

Il conduttore ha poi evidenziato una possibile conseguenza legata al nuovo giorno di programmazione, soprattutto per il pubblico più giovane. "Forse i bambini, dovendo andare a letto prima perché l'indomani vanno a scuola, vedranno un po' meno. Ecco, ci mancherà quel pubblico giovane che è molto affezionato al programma. Ma chiuderò al massimo a mezzanotte. Come sempre.

La nuova giuria di Tale e Quale Show

La nuova edizione vedrà una vera e propria rivoluzione al tavolo dei giudici. Confermato Cristiano Malgioglio, mentre non ci saranno più Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Al loro posto arriveranno Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Conti ha commentato con entusiasmo il nuovo assetto della giuria, ricordando anche il lavoro fatto nelle precedenti edizioni con Panariello e Marcuzzi.

"Devo dire che quest'anno c'è un entusiasmo particolare. Certo, mi dispiace molto aver perso per strada Giorgio Panariello, che ha fatto la scelta legittima di passare a Canale 5. A quel punto abbiamo fatto una rivoluzione in giuria, ma mi lasci ringraziare sia Giorgio sia Alessia Marcuzzi che sono stati con me in queste ultime edizioni. Al loro posto c'è una ventata nuova che va anche bene"".

Parlando invece delle due new entry, il conduttore ha descritto così Elettra Lamborghini e Alessandro Siani: "Elettra, lo dice il nome, è elettrica, frizzante, spontanea, una forza della natura. Siani è stato più volte il quarto giudice e si muove tra competenza, comicità ed estro".

L'obiettivo, ha spiegato Conti, è avere una giuria capace soprattutto di intrattenere: "La nostra è una giuria brillante che deve divertire, è un pretesto per fare la gara, ma non ci sono dibattiti accesi tra giurati e vip: non a caso io non li chiamo concorrenti, ma protagonisti dello show".

Carlo Conti promuove il cast della nuova edizione

Il conduttore ha espresso parole positive anche per il cast della sedicesima edizione, definendolo "bellissimo" e tra "i più ricchi delle ultime edizioni".

La scelta dei protagonisti, però, diventa sempre più complessa con il passare degli anni. "I personaggi sono sempre meno. Poi perché devi avere voglia di studiare, di metterti in gioco e non puoi partire da zero: se sei stonato, se non sai proprio cantare o se hai un tono di voce particolare non puoi farlo", ha spiegato Conti. Per partecipare a Tale e Quale Show, dunque, non basta soltanto la notorietà: servono disponibilità a mettersi alla prova, capacità vocali e voglia di lavorare sulla propria performance.