BYD Music Awards 2026, stasera su Rai 1: scaletta, ospiti e anticipazioni

Tutto pronto all'Arena di Verona per la prima serata dei BYD Music Awards 2026. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 18 settembre, in diretta su Rai 1, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione. Tra musica, ospiti e grandi protagonisti, ecco cosa succederà durante la serata.

BYD Music Awards 2026, la scaletta e gli ospiti della prima serata

Ad arricchire la prima serata dei BYD Music Awards sarà innanzitutto un ospite speciale: Giorgio Panariello, atteso sul palco dell'Arena di Verona nel corso della serata. Grande spazio sarà dedicato naturalmente alla musica. La scaletta riunisce alcuni dei nomi più importanti della scena italiana, tra artisti affermati, protagonisti della nuova generazione e rappresentanti del mondo urban e rap. Ecco tutti gli artisti previsti nella prima serata dei Music Awards, in ordine alfabetico:

Alfa e Gigi D'Alessio

e Annalisa

Biagio Antonacci

Clara

Coez

Ditonellapiaga

Emis Killa

Emma

Fulminacci

Juli

Kid Yugi

Marco Mengoni

Max Pezzali

Nayt

Notre Dame de Paris , con il cast del musical

, con il cast del musical Olly

Paky

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale, Levante e Delia

Tedua

Una formazione particolarmente variegata, che attraversa generazioni e generi diversi della musica italiana. Tra i protagonisti più attesi della serata ci sono Annalisa, Marco Mengoni, Emma, Gigi D'Alessio, Olly e Max Pezzali, insieme agli altri artisti presenti nella scaletta.

Spazio anche al musical con il cast di Notre Dame de Paris, mentre il panorama urban e rap sarà rappresentato da nomi come Emis Killa, Kid Yugi, Nayt, Paky, Samurai Jay e Tedua.

Alfa e Gigi D’Alessio si esibiranno con il loro nuovo singolo Genova e Napoli

BYD Music Awards 2026, stasera la diretta su Rai 1

La prima serata dei BYD Music Awards 2026 va in onda stasera, venerdì 18 settembre, su Rai 1, direttamente dall'Arena di Verona. Al timone dello show ci saranno ancora Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna la manifestazione dal 2012. Per i due conduttori si tratta di un'edizione particolarmente significativa: nel 2026 i Music Awards celebrano infatti i 20 anni di storia. La manifestazione, nata nel 2007, ha accolto nel corso delle sue edizioni oltre 600 artisti e assegnato più di 1.000 riconoscimenti.

I premi vengono consegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, con riconoscimenti dedicati agli album usciti tra settembre 2025 e settembre 2026 certificati Oro, Platino e Multiplatino, ai singoli Platino e Multiplatino e ai tour che hanno raggiunto le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate.

Music Awards 2026, quando va in onda la seconda serata

Dopo il primo appuntamento, i BYD Music Awards 2026 tornano anche sabato 19 settembre, sempre in prima serata e in diretta su Rai 1 dall'Arena di Verona. Le due serate celebrano così i protagonisti della musica italiana attraverso i risultati ottenuti nel mercato discografico e dal vivo, con una kermesse che in vent'anni ha mostrato l'evoluzione dell'industria musicale.